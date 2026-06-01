El PSOE insiste en la teoría de la conspiración y en que no son iguales a la Kitchen del PP: "Ni media lección"

Los detalles La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha destacado que no tienen "miedo a la Justicia", asegurando que todo lo que se está conociendo estas semanas responde a un único objetivo: "derribar al Gobierno".

El PSOE ha reiterado su postura frente a las acusaciones de conspiración, destacando que no temen a la Justicia y subrayando su colaboración completa con las investigaciones. La portavoz Montse Mínguez ha enfatizado que, a diferencia del Partido Popular, el PSOE ha actuado con transparencia y no ha destruido pruebas. Mínguez ha criticado lo que considera un trato desigual en las investigaciones judiciales, señalando que mientras el caso Kitchen ha visto anulación de pruebas, figuras socialistas son investigadas sin fundamentos sólidos. Además, ha acusado a la derecha de usar estas situaciones para desmovilizar a su electorado, asegurando que no se dejarán doblegar.

El PSOE ha insistido en la teoría de la conspiración tras las tramas que rodean al partido y que apuntan a unas presuntas cloacas de la formación.

"Hemos vivido una situción que no nos ha gustado, pero trasladamos tranquilidad y seguridad. No tenemos miedo a la Justicia", ha asegurado la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a Ferraz o la información que ha salido a la luz sobre el caso Leire Díez.

Mínguez ha recordado que el partido ya pidió perdón por haber confiado en Santos Cerdán y José Luis Ábalos. "Hace un año se hicieron cambios internos para ganar en transparencia, controles y seguridad", ha defendido, indicando que todo lo que se está conociendo estas semanas responde a un único objetivo: "derribar al Gobierno".

Un momento que ha aprovechado para recalcar que esto no tiene nada que ver con la Kitchen del Partido Popular. "La UCO no encontró aquí lo que encontró en Génova", ha destacado, indicando que en Ferraz no van a ver "que los papeles se tiran por la ventana o se destruyen discos duros en la parte de arriba".

De esta forma, ha recalcado que, frente a lo sucedido, el PSOE ha actuado con "contundencia y tolerancia cero", insistiendo en que ellos prestan "colaboración total a la Justicia" y han entregado toda la documentación requerida. "Somos los primeros interesados en saber qué paso. Tenemos voluntad de esclarecer los hechos", ha añadido.

Por tanto, ha insistido en que la diferencia entre ambos partidos es clara, indicando que quiere transmitir a la ciudadanía el mensaje de que "no todos somos iguales". "No vamos a aceptar ni media lección del PP", ha señalado, indicando que se trata del único partido "condenado por corrupción". "Kitchen solo hay una, y nadie pidió perdón", ha insistido.

Mínguez ha explicado que en todo lo que se está conociendo se están viendo tres escenarios: el judicial, el político y el pseudomediático.

"El partido ve en ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar al Gobierno"

La portavoz socialista ha insistido en que el partido ve que hay en el entorno de ciertas investigaciones "intereses claros" para "derrumbar" al Gobierno. "Esto viene de 2023. Feijóo tenía frustración porque ya había repartido ministerios", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para reconocer que existe cierta indignación entre los socialistas porque ven que existen "filtraciones y dobles varas de medir" que "dañan las instituciones y generan serias dudas sobre la imparcialidad de los hechos".

Mínguez ha señalado que los ciudadanos han podido ver cómo mientras en el juicio de la Kitchen "se anulan audios como los de María Dolores Cospedal y sale limpia", a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se le investiga "sin pruebas" y "será imputada".

"Mientras ella tiene dos informes de la UCO, llevamos un año esperando el informe del novio de Isabel Díaz Ayuso", ha criticado, añadiendo que también se ha podido ver cómo "en la Kitchen se borraba la firma M.Rajoy y no pasaba nada, mientras que a Zapatero le han dado 15 días para declarar".

"Los informes de la UCO son rapidísimos para todo lo que sea socialista, ¿es casualidad o causalidad?", se ha preguntado, asegurando que esto daña las instituciones y proyecta "serias dudas de imparcialidad de algunos procesos".

Una situación que ha destacado que Feijóo y la derecha están utilizando para intentar de alguna manera desmovilizar "a nuestro electorado". Sin embargo, ha advertido que nada de esto les va a "doblegar" porque "España está mejor que nunca".

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