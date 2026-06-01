Pérez Llorca cuestiona "cualquier acto de violencia" tras la brutal agresión de un antidisturbios a una profesora, pero cree que "algunos quieren confrontar"

¿Qué ha dicho? El president de la Generalitat ha expresado queo no hay que "intentar crispar, ni convulsionar en actos actos violentos que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen".

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado el uso de la violencia tras la agresión de un antidisturbios a una profesora en Valencia, criticando a quienes buscan confrontación en lugar de soluciones. Pérez Llorca subrayó que, para lograr acuerdos, es esencial evitar la coacción y mantener un objetivo común. Borja Sémper también se pronunció, confiando en la investigación en curso y defendiendo la actuación mayoritariamente correcta de las fuerzas de seguridad. Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, calificó las declaraciones de Pérez Llorca como "gravísimas" por no rechazar de manera contundente la agresión.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha cuestionado este lunes "cualquier acto de violencia" tras la brutal agresión de un antidisturbios a una profesora en Valencia, aunque considera que "algunos quieren confrontar".

"Yo condeno cualquier hecho que sea violento, venga de donde venga y critico y cuestiono a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar", ha expresado el president, a lo que ha añadido que "si de verdad se quiere pactar, no tiene que haber ningún tipo de coacción".

Así, Pérez Llorca ha defendido que si todo el mundo tiene "el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar, ni convulsionar en actos actos violentos que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen".

Por su parte, Borja Sémper también se ha pronunciado sobre la agresión a la profesora y ha expresado que confía en la investigación que hay abierta al respecto. "Desde luego, al señor Marlaska le haremos las preguntas pertinentes y esto no es óbice para volver a reiterar nuestra confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya garantía de confianza por parte de los ciudadanos es que se comporten siempre con el escrúpulo que es debido, que es lo que hacen de manera absolutamente absoluta y abrumadoramente mayoritaria, pero si ha habido algún tipo de exceso, obviamente también deberán de dar cuenta de ello", ha manifestado.

Además, Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones de Pérez Llorca, calificándolas de "gravísimas". "El president tendría que haber sido rotundo, con un rechazo total y absoluto a esa agresión a esta profesora jubilada". Para el periodista, lo que ha hecho el político es una declaración "meliflua, ambigua y terrible, en la que le pide a los profesores que no sean violentos".

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