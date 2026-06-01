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Ábalos, uno de los culpables

Sánchez, de apostar por la limpieza política a verse rodeado de investigaciones judiciales: cronología de una presidencia opacada

Los detalles Sánchez inició su presidencia de la mano de Ábalos, a quien puso al frente del Ministerio que más presupuesto maneja. Pese a gestionar una pandemia, la erupción de un volcán y una DANA, todo ha quedado empañado por los últimos casos en el PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto el 31 de mayo
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"Si Rajoy no pone fin a su agonía, acabarán agonizando las instituciones y la democracia", declaró Pedro Sánchez en 2017. Así, en nombre de la limpieza política, el líder del Ejecutivo inició su presidencia de la mano de Ábalos. Era su secretario de Organización y nada más ganar la moción de censura que él defendió, le puso al frente de la cartera que más presupuesto maneja.

"Los españoles no podemos normalizar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal", declaró Ábalos en mayo de 2018, cuando insistió en que no se puede "normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones". "La corrupción nunca se podrá evitar, pero no es justificable", defendió.

A pesar de que no acabó la legislatura, Sánchez antes le había defendido cuando le pedían su dimisión por el encuentro con Delcy en Barajas. Sin embargo, luego supinos que no se trató de algo casual.

Por su parte, el presidente del 'Manual de resistencia' volvió a sumar al gestionar una pandemia, la erupción de un volcán y una DANA, aunque todo eso ha ido quedando opacado por las investigaciones judiciales, especialmente las que implican a sus dos secretarios de Organización y las que señalan a Zapatero, el gran 'tótem' socialista al que Sánchez ha expresado todo su "apoyo".

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