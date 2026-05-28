Sensores, drones y hasta vigilancia por satélite: la lucha contra el deshielo por el cambio climático que amenaza a cientos de pueblos de los Alpes suizos

Las consecuencias Los expertos aseguran que la temperatura media en los Alpes sube al doble de velocidad que en el resto del planeta, lo que pone en peligro a los pueblos históricos de Suiza construidos bajo glaciares.

Hace un año, el pueblo suizo de Blatten fue sepultado por una avalancha tras el desprendimiento de un glaciar en los Alpes, consecuencia del cambio climático. Afortunadamente, los 300 vecinos habían sido evacuados previamente, pero muchos no pudieron regresar a sus hogares. Este fenómeno no es aislado, ya que decenas de pueblos suizos enfrentan amenazas similares debido al debilitamiento del permafrost, que actúa como cemento natural pero se está deshelando por el calor. Las autoridades suizas, gracias a su capacidad económica, han implementado vigilancia avanzada para anticiparse a colapsos, aunque solo pueden contener los daños. En Italia, la Marmolada también sufrió un colapso mortal, reflejando un problema común en los Alpes, donde la temperatura aumenta el doble de rápido que en el resto del mundo.

Este jueves se ha cumplido un año de la avalancha que sepultó parte del pueblo de Blatten, en los Alpes suizos. Un enorme trozo de glaciar se desprendió, provocando un alud de hielo, rocas y lodo que arrasó todo a su paso y dejó una enorme nube de polvo.

Los 300 vecinos del pueblo habían sido desalojados días antes, pero muchos no pudieron regresar nunca a sus casas. Ha sido uno de los últimos glaciares en sufrir las consecuencias del cambio climático que ha puesto en peligro a los Alpes suizos, pero no es un caso aislado.

Decenas de pueblos suizos están luchando por no desaparecer y afrontan una situación que se agrava cada vez más. Hay montañas que pueden derrumbarse en cualquier momento sobre pueblos que llevan allí cientos de años debido al permafrost, el hielo permanente que hay bajo las rocas.

Se mantiene durante todo el año y actúa como un cemento natural. Durante siglos ha mantenido sujetas las rocas que componen la cordillera, pero el calor lo está deshelando. El permafrost se está volviendo más débil por la filtración de agua, que hace que las paredes montañosas pierdan estabilidad.

Así es como empiezan los pequeños desprendimientos que terminan con enormes masas de rocas cayendo sobre glaciares.

¿Existe una solución?

Ante esta situación, lo único que pueden hacer las autoridades suizas es vigilar el permafrost para anticiparse a posibles colapsos. Gracias a la capacidad económica del país, han podido colocar sensores, drones, cámaras de alta resolución e incluso vigilancia por satélite en los Alpes.

Gracias a eso, se pudo evacuar el pueblo de Blatten diez días antes de que el glaciar colapsase y se evitó con ello el desastre humano. Sin embargo, nadie pudo evitar el desastre económico: un pueblo entero hundido bajo la nieve y que, un año después, sigue bajo el agua.

Suiza tiene muchos pueblos históricos que justamente están construidos bajo glaciares y que actualmente están amenazados por este deshielo: Kippel, Wiler o Ferdenson son algunas de las más del centenar de comunidades que se vigilan minuto a minuto. Las evacuaciones son habituales y el gobierno suizo ya ha asumido que no puede detener el problema, únicamente vigilar y contener los daños.

Al otro lado de la cordillera, en Italia, también existe un problema parecido. La Marmolada sufrió hace cuatro años un colapso que mató a 11 personas. Los expertos aseguran que la temperatura media en los Alpes sube al doble de velocidad que en el resto del planeta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido