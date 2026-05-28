Irán y EEUU ultiman un acuerdo pendiente de Trump mientras Israel masacra Líbano y quiere ocupar el 70% de la Franja de Gaza

¿Qué está pasando? Según cuenta Axios, ambos países han llegado a un pacto que necesita del visto bueno del presidente estadounidense. Se ha dado un par de días para decidir si sí o si no.

La situación en Oriente Medio sigue siendo crítica, con continuos ataques y tensiones crecientes. Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza y Líbano, mientras que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo que podría cambiar el rumbo del conflicto. Según Axios, se ha redactado un texto que extendería la tregua por 60 días, abriría el estrecho de Ormuz y comprometería a Irán a no desarrollar armas nucleares, pendiente de la aprobación de Donald Trump. Sin embargo, los enfrentamientos continúan, con ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán. En paralelo, Israel ha incrementado su control sobre Gaza, planeando una ocupación total.

Un día más de guerra en Oriente Medio. Un día más de bombas. De ataques. De dimes y diretes entre las partes implicadas en un conflicto que parece no tener fin. En una serie de hostilidades que siguen su curso desde que Israel comenzara su genocidio en Gaza. Desde que aprovecharan los ataques a Irán para masacrar Líbano. Desde que el 28 de febrero diera inicio la ofensiva en Irán. Una que, eso sí, podría tener novedades. Positivas novedades.

Porque según ha informado Axios, ya hay acuerdo. Ya hay un texto listo entre EEUU e Irán que estaría, eso sí, a la espera de recibir la aprobación de Donald Trump. De un presidente que se ha dado un par de días para darle una pensada y decidir si sí o si no.

El acuerdo, en ese sentido, incluiría alargar la tregua durante 60 días, abrir Ormuz sin peaje alguno y un compromiso en firme de Irán de no construir un arma nuclear.

Sin embargo, y a pesar de que todo llevaría pactado desde hace unos días, el fuego cruzado ha seguido con EEUU atacando una ciudad portuaria al sur de Irán mientras que los persas han lanzado misiles a una base estadounidense en Kuwait.

Mientras, Israel sigue sin dar tregua ni respiro a Líbano. En las últimas horas, las fuerzas de Netanyahu han lanzado un ataque masivo en el sur de Líbano contra "más de 135 objetivos".

Es la situación que hay en el país justo antes de la reunión entre representantes israelíes y libaneses en el Pentágono para intentar retomar una tregua cada vez más frágil.

En la Franja de Gaza, Netanyahu ha ordenado a su Ejército ocupar el 70% de su territorio. Así lo ha dicho en una conferencia en Cisjordania, asegurando que hace tiempo controlaban la mitad del lugar y que ahora ya tienen el 60%.

Su siguiente paso, dice, sería llegar a ocupar el 100% de la Franja de Gaza después de haber matado a decenas de miles de personas.

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