Salen a la luz las imágenes de la detención de Luigi Mangione, el joven que asesinó al ex CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, acusado del asesinato del ex CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue detenido en Pensilvania, Estados Unidos, cinco días después del crimen ocurrido en Manhattan. Las imágenes del arresto, que se han difundido recientemente, podrían ser clave en el juicio, ya que el registro de su mochila, donde se encontró la pistola usada en el homicidio y un cuaderno con confesiones, se realizó sin una orden judicial. La defensa busca invalidar esta prueba por considerarla ilegal. Mangione, quien usó una identificación falsa durante su arresto, enfrenta un proceso judicial donde se pide la pena de muerte, aunque él mantiene su inocencia.

Luigi Mangione, quien asesinó por la espalda al ex CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson fue detenido hace un año en un establecimiento de Pensilvania (EEUU). No obstante, hasta ahora no habían trascendido las imágenes del arresto, las cuales pueden volverse claves en el juicio, ya que el registro de la mochila en la que llevaba la pistola que usó en el homicidio y el cuaderno en el que confesaba sus intenciones se realizó sin una orden. Por eso mismo su defensa quiere invalidarlo.

El arresto del joven se produjo cinco días después del asesinato que tuvo lugar en Manhattan (Nueva York) en un establecimiento de comida rápida de Altoona (Pensilvania) el 12 de septiembre de 2024. La gerente del local llamó a la policía porque creía que Mangione estaba allí. "Tengo un cliente aquí del que otros clientes sospechan que se parece al tirador del CEO de Nueva York", señaló la mujer.

Por las imágenes de las cámaras que llevan los oficiales de Estados Unidos se puede ver como la patrulla ingresó en el local y caminó hasta el final del mismo, donde estaba Mangione oculto con una mascarilla y un gorro. El agente Joseph Detwiler le pidió que se bajase la mascarilla "rápidamente" y que se identificase. Sin embargo, el joven utilizó un carnet de conducir falso, así como trató de utilizar el nombre de "Mark". Detwilter se lo volvió a preguntar y la respuesta fue la misma.

En ese momento el policía le inquirió: "¿Mark, qué?". "Rosario", contesto el chico. "Rosario, alguien llamó diciendo que pensaban que eras sospechoso", apostilló el guardia. Lo cierto es que el nombre falso también rezaba en la identificación que le entregó a los policías, por lo que fue definitivamente arrestado.

Con todo, y en pleno proceso judicial, el registro de la mochila se puede tornar en fundamental, puesto que se realizó sin una orden y la defensa del joven quiere invalidarlo por considerarlo ilegal. No obstante, será un juez el que tenga la última palabra. Por su parte, a pesar de que piden pena de muerte para él, Mangione se ha mostrado tranquilo durante todo el proceso judicial y ha defendido su inocencia.

