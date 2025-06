Leire Diez pide la baja del PSOE y convoca a los medios este miércoles tras dar explicaciones por sus audios contra la UCO

La presunta 'fontanera del PSOE', Leire Diez, ha solicitado la baja voluntaria como afiliada del PSOE, según han indicado fuentes del partido a laSexta. Una vez que esta baja sea efectiva, cualquier medida orgánica que pueda tomar el partido queda, por tanto, sin efecto. De esta manera, todo apunta a que ese expediente informativo que le habían abierto los socialistas decaerá en el mismo momento en el que Diez comunique oficialmente la baja voluntaria del partido.

En definitiva, lo que ha hecho Diez es evitar un problema al PSOE porque el partido ya no tendrá que preocuparse por su situación ni ir más allá con un expediente disciplinario. Cuando esa baja sea efectiva, ya no hay posibilidad de tomar una medida orgánica contra ella porque ya no sería afiliada, otra cosa es que el PSOE quiera o no dar explicaciones sobre esta persona que hasta ahora sí ha sido militante del PSOE.

Diez convoca a los medios este miércoles en un hotel

Habrá que esperar a este miércoles para saber más en la comparecencia que ha convocado la presunta 'fontanera del PSOE' en el Hotel Novotel de Madrid. Ha sido ella misma quien ha mandado un mensaje a los medios de comunicación diciendo que había terminado la comparecencia ante el instructor de su causa, que había declarado ante el jefe de los servicios jurídicos de Ferraz, y que convocaba a los medios a las 10.00 horas en el Hotel Novotel.

El mensaje lo ha enviado cuando aún estaba dentro de Ferraz. Díez ha acudido esta tarde a la sede nacional de los socialistas después de que el partido le abriese un expediente informativo tras salir a la luz las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la Administración a cambio de información comprometedora de altos cargos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La militante socialista se ha reunido con un responsable de los servicios jurídicos del partido que se encarga de recopilar la información acerca del caso y las alegaciones de Díez. Esa información podría haber dado pie a la apertura de un expediente disciplinario que conllevase la expulsión de Díez del PSOE por el daño a la imagen y la reputación de la formación. Aunque tras conocer que Díez ha presentado su baja voluntaria, el partido ya no podrá abrir un expediente disciplinario.

A su llegada a la sede del partido, Díez tan solo ha agradecido "a las personas que habéis estado tratando conmigo la amabilidad". "No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada", ha comentado Díez antes de entrar en la sede de Ferraz sin responder a los periodistas sobre si tenía miedo de que la fueran a suspender de militancia como consecuencia de los audios que han aparecido sobre ella.

"Hola a todos. Como sabéis estoy en Ferraz"

Una vez dentro, tras la reunión que ha durado unas dos horas, Díez ha enviado un mensaje a los periodistas. "Hola a todos. Como sabéis estoy en Ferraz", ha comenzado diciendo la presunta 'fontanera del PSOE'.

Así, ha indicado que ha estado "con el instructor del expediente informativo, director de los servicios jurídicos del PSOE". "Os convoco a todos mañana a las 10:00h en el Hotel Novotel (Calle O’Donnell 53) para hacer una comparecencia pública. En mi salida de Ferraz no haré ningún tipo declaraciones. Muchas gracias a todos y todas, nos vemos mañana", ha añadido Díez en una nota escueta.

A su salida, tal y como había anunciado, no ha respondido a las preguntas de los periodistas, quienes hemos vuelto a preguntar si está tranquila o si creía que la podrían expulsar del partido. Pero, una vez más, bastante sonriente, Díez no ha dicho absolutamente nada. Nada más ha salido, ha parado el taxi que ya la esperaba en la puerta, se ha metido y se ha ido.

Lo cierto es que el mensaje que ha enviado a los periodistas ha sorprendido porque esta mañana cuando hablábamos con ella aseguraba que estaba un poco cansada de dar tantas explicaciones. Por eso, aún no sabemos si la comparecencia que ha convocado para mañana va a ser una en la que ella diga solamente lo que quiera decir, que es lo que ha hecho hasta ahora con los medios de comunicación o, por el contrario, si va aceptar preguntas.