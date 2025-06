Prudencia en Moncloa y Ferraz ante la posibilidad de que salgan "más nombres" y amplíen "ese triángulo tóxico de Ábalos, Cerdán y Koldo"

La ministra portavoz y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha respondido con un "no lo sé" cuando se le preguntó si surgirán más implicados socialistas en el caso Koldo. Ni en Ferraz ni en Moncloa se comprometen a respaldar a nadie, aunque destacan la "contundencia" con la que han actuado ante las acusaciones. Alegría subrayó que, tras conocer el informe del Tribunal Supremo, se tomaron medidas rápidamente. Defendió que seguirán actuando con firmeza ante cualquier indicio sólido. El presidente del Gobierno ha pedido disculpas a la ciudadanía, reconociendo errores en la confianza depositada en personas que no lo merecían. Alegría enfatizó que no todos son iguales, condenando el "triángulo tóxico" de Ábalos, Cerdán y Koldo García.