El entorno de Sánchez ya le avisó antes del congreso de Sevilla en el que ratificó a Santos Cerdán que no era de fiar

En octubre y noviembre de 2024, personas cercanas al presidente Pedro Sánchez le advirtieron sobre los riesgos de ratificar a Santos Cerdán, 'número tres' del PSOE, debido a sus conductas irregulares. A pesar de las alertas, Sánchez lo respaldó en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Tras una pregunta de laSexta, Sánchez justificó su decisión aludiendo a un ambiente de desinformación y ataques ultraderechistas, argumentando que actuaría solo con datos concretos. Afirmó que las acusaciones contra Cerdán se basan en un informe de la UCO sobre un caso de corrupción aún no juzgado. Sánchez optó por la continuidad en su equipo, manteniendo a Cerdán y a María Jesús Montero en sus cargos.

La pregunta de laSexta este lunes al presidente del Gobierno tras su comparecencia en Ferraz al finalizar la Ejecutiva del PSOE era clara. ¿Nadie en su Gobierno le alertó o le advirtió del comportamiento de Santos Cerdán, de que no era trigo limpio?. Una duda que el presidente Sánchez ha justificado en un ambiente de bulos y desinformaciones.

"Yo estoy sufriendo ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores si es también lo que yo estoy sufriendo? Es cuando conozco los datos y los hechos, como así ha sido el caso ahora, es cuando llega el momento de actuar", ha explicado. Es más, Sánchez ha recordado que se está basando todo en un informe de la UCO sobre un "supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales".

Haciendo oídos sordos a las presuntas irregularidades de su 'número tres', el líder socialista ratificó a Santos Cerdán como secretario de Organización del partido en el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en Sevilla del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 . En ese congreso, Sánchez optó por la continuidad en los puestos clave de la nueva Ejecutiva, manteniendo en sus cargos tanto a Cerdán como a María Jesús Montero.