Palabras que se repiten: así han reaccionado Sánchez y Rajoy a los casos de corrupción de PSOE y PP

El secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que va a promover una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Koldo-Ábalos-Cerdán; que comparecerá ante el pleno para dar explicaciones; así como que va a encargar una nueva auditoría externa de las cuentas del PSOE. Por muchas distancias que haya querido poner, alguno de estos anuncios ya se los oímos al expresidente 'popular' Rajoy respecto al caso Bárcenas, aunque no son las únicas semejanzas que se encuentran entre el Sánchez de ahora con Cerdán-Ábalos y el Rajoy de entonces con la Gürtel de su tesorero.

Más de una década ha pasado desde que Rajoy salía a comparecer para dar explicaciones sobre la financiación irregular del PP, destacando que en Génova se había "tomado una decisión". Así defendía la respuesta contundente de su formación, que este lunes desde Ferraz subrayaba Sánchez: "El Partido Socialista ha tomado las decisiones".

El socialista también hace viajar en el tiempo en cuanto al orgullo mostrado por dirigir un partido que se somete a auditorías. Mientras que Sánchez sostenía que estos análisis dicen "claramente que el estado de las cuentas del PSOE son claras, reales y fidedignas", Rajoy se prestaba del mismo adjetivo: "Han dicho claramente que las cuentas se han ajustado a la legalidad". Y si en 2013 Rajoy sacaba pecho de la transparencia con la que "siempre ha reaccionado" el PP, hace escasas horas Sánchez hacía lo propio porque su partido cuenta con "los niveles de transparencia más elevados".

Del no todos somos iguales a las verdades y las mentiras

Durante su comparecencia de este lunes Sánchez lamentaba que "asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia corrupción somos todos iguales". Palabras similares a las de Rajoy cuando aseguró que "nunca" aceptaría "que se generalicen conductas porque simplemente es la mayor de las injusticias".

Por otro lado, mientras que el socialista criticaba desde Ferraz que se habían dicho "algunas verdades y muchas mentiras", Rajoy se pronunciaba de forma similar desde Génova dejando para la historia una de sus frases más míticas: "No es cierto, salvo alguna cosa".

Errores en momentos difíciles

También a la hora de subrayar que los seres humanos fallan coinciden Sánchez y Rajoy. "Podemos cometer errores, sufrir traiciones", admitía el socialista en términos prácticamente idénticos a los que se prestó el 'popular' en su día, quien sostuvo que en sus filas se podían "cometer errores", así como que se cometían.

Y es que "evidentemente no somos perfectos", porque "nadie lo es". Precisamente, esta frase podría ser la continuación a la previa de Rajoy, sin embargo, corresponde a la intervención de Sánchez de hace pocas horas. Todo porque "los políticos, aunque no se lo crean, también somos seres humanos", dijo en 2015 el 'popular'. Unos fallos que provocan situaciones complicadas: "Está siendo difícil", ha dicho Sánchez respecto al caso Koldo; "Es un momento difícil", subrayó Rajoy por la Gürtel.

Necesidad fisiológicas de los presidentes

Palabras semejantes entre enemigos políticos que también comparten necesidades fisiológicas como comer o dormir y que suenan a excusas para terminar las comparecencias ante la prensa. "A estas horas no he comido, entonces disculpenme", decía Sánchez tras responder a algunas preguntas de la prensa y reiterar que eran las cinco de la tarde.

Eso sí, Rajoy fue más previsor y advirtió que no había "dormido nada", por lo que pedía a los periodistas que no le preguntaran "demasiado" si hacían "el favor". Una cordialidad de la que también se prestó tras responder a la prensa y como colofón a la rueda de prensa: "Señoras y señores, si me lo permiten me voy a ir que estoy un poquillo cansado".