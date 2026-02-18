Adamuz será distinguido con la Medalla de Andalucía 2026 por su lección de humanidad tras el accidente ferroviario

Los detalles La Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia se concederá al pueblo de Adamuz el 28 de febrero en homenaje a la respuesta ejemplar de sus vecinos tras el accidente de tren del 18 de enero, con 46 fallecidos.

La Junta de Andalucía concederá en 2026 la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al conjunto del pueblo de Adamuz. El reconocimiento se entregará el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, como homenaje a la reacción ejemplar de sus vecinos tras el trágico accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero, del que este miércoles se cumple un mes y en el que fallecieron 46 personas.

El galardón reconoce el comportamiento valiente, solidario y altruista de los habitantes de Adamuz, que aquella noche de domingo, sin pensarlo y con lo puesto, salieron de sus casas, se adentraron en el campo, alcanzaron las vías y auxiliaron a los supervivientes, intentando salvar todas las vidas que les fue posible.

"Los andaluces hemos contraído una deuda de cariño y gratitud con Adamuz", ha afirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "llevar el espíritu del pueblo andaluz a ser reconocido también fuera de nuestras fronteras". Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada este miércoles en la localidad. El anuncio fue recibido con un prolongado aplauso por parte de los asistentes.

Juanma Moreno ha defendido que los vecinos de Adamuz "han dado muestras más que de sobra para ser merecedores" de este reconocimiento, y "es de justicia" la concesión de dicha medalla que el Consejo de Gobierno concede con motivo del día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero.

"Es un reconocimiento muy simbólico, terriblemente simbólico, ante el ejemplo que dieron todos y cada uno de los habitantes de este pueblo", y responde a "una petición unánime de todos los andaluces", ha agregado el presidente de la Junta para justificar la concesión de esta medalla que se había solicitado desde instituciones como el Parlamento andaluz o la Diputación de Córdoba, según ha recordado.

Al margen del reconocimiento institucional, el presidente anunció nuevas medidas de inversión para el municipio. "Queremos seguir saldando deudas con Adamuz", ha subrayado Moreno.El Consejo de Gobierno ha aprobado las actuaciones necesarias para la construcción de un nuevo centro de salud, con una inversión de 3,5 millones de euros, que permitirá ampliar de forma significativa la capacidad de las actuales instalaciones. Asimismo, se ha acordado iniciar la licitación para la concertación de 35 plazas residenciales destinadas a los vecinos de Adamuz, que estarán disponibles a partir del próximo mes de marzo.