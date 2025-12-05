Pradas y el subdirector de Emergencias tenían preparada una alerta pidiendo subir a "zonas altas", pero tardaron tres horas en enviarla

A la izquierda, el mensaje de alerta preparado por Jorge Suárez a las 17:45 del día de la DANA. A la derecha, las notas manuscritas por Salomé Pradas en el CECOPI.

Los detalles En el primer mensaje que se mandó a la población a las 20:11 no se incluyó la indicación de subir a pisos altos para evitar las riadas.

El día de la DANA, tanto Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, como Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, redactaron mensajes de alerta recomendando subir a "zonas altas", pero esta advertencia fue omitida en el ES-Alert enviado a las 20:11 horas. Las notas manuscritas de Suárez y Pradas, a las que ha accedido laSexta, incluían esta recomendación, que fue eliminada por temor a causar pánico, según el jefe de bomberos, José Miguel Basset. Un segundo mensaje con la advertencia fue enviado a las 20:57, cuando muchas víctimas ya habían fallecido. La jueza ha ordenado cotejar las notas y revisar mensajes de WhatsApp relacionados con la emergencia.

Tanto la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, como el subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, tenían redactados mensajes de alerta el día de la DANA en los que advertían de la necesidad de subir a "zonas altas". Una medida que finalmente se obvió en el ES-Alert que mandaron a las 20:11 horas.

Así lo indican las anotaciones manuscritas aportadas por Suárez a la causa, y a las que ha accedido laSexta. En su cuaderno, indica que a las 17:45 horas ya tenía preparado un texto de alertas a la población que decía: "Ante la evolución de la situación de emergencia, se recomienda que, con carácter inmediato, acceda a zonas altas y permanezca atento a nuevos mensajes".

Finalmente, el ES-Alert se mandó a las 20:11, y en dicho texto no se incluía la recomendación de acceder a las zonas altas.

"Alerta de Protección Civil por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X@GVA112", rezaba el mensaje que la población recibió en sus móviles.

Las notas de Pradas

Salomé Pradas también hizo anotaciones por escrito durante el CECOPI, tal y como se podía observar en los vídeos filtrados de las reuniones. Según ha declarado Suárez ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, en lo que respecta al mensaje "tuvo una actitud muy mandataria y con el concepto de que estuvieran todos de acuerdo".

Finalmente, a las 19:45 horas la exconsellera le dio el visto bueno para enviar la alerta. Le entregó entonces un tarjetón manuscrito por la propia Pradas con el texto que debía enviar.

Al igual que Suárez, en su texto destacaba la recomendación de mantenerse en lugares elevados para evitar las trombas de agua. "Permanencia en casas R. Alta, Baixa, H. Sud, Hoya Buñol" y "alejamiento cauces y elevarse a mínimo una primera planta".

En esa tarjeta, también indicaba que se "evite el desplazamiento por Valencia" y otro apunte sobre el despliegue de la UME.

Suárez explicó el jueves que al recibir esas notas, se puso "en marcha" para preparar la alerta y admitió que la versión definitiva sufrió "unas pequeñas variaciones". Concretamente, se mantuvo la directriz de "evitar desplazamientos", pero se eliminó el aviso de subir a zonas altas.

Tras esa primera alerta, a las 20:57 horas se envió un segundo mensaje que sí ordenaba subir a pisos altos. Fue tres horas después de que Suárez escribiese el primer boceto del mensaje. Cabe recordar que la mayoría de las 230 víctimas mortales de la DANA ya habían muerto o desaparecido pasadas las 20:00 horas.

¿Por qué no se indicó al principio?

Según indicó el subdirector de Emergencias, la primera objeción sobre el aviso de ir a lugares elevados fue del jefe de bomberos, José Miguel Basset, que temía una estampida.

No obstante, afirmó que tampoco obtuvo el apoyo de nadie más en el CECOPI, pese a que en las propias notas de Pradas estaba anotado y que en un audio de WhatsApp que envió al jefe de gabinete de Carlos Mazón a las 20:15 lo incluía como una de las medidas a tomar.

La jueza instructora, en una providencia dictada este viernes, ha acordado que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) proceda al cotejo de las anotaciones manuscritas aportadas por el funcionario. Asimismo, ha solicitado a Suárez que aporte los mensajes de WhatsApp "relacionados con la gestión de la emergencia" del 29 de octubre.

