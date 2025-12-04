El enfado de Loreto Ochando tras saber que el subdirector de Emergencias tenía redactado a las 17:45 el ES‑Alert: "Que alguien se lo explique a las víctimas"

La periodista Loreto Ochando reacciona a la que para ella es la declaración más importante hasta el momento: el subdirector de Emergencias ha declarado que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45. En el vídeo, los detalles.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que ya tenía el mensaje ES-Alert redactado en su libreta a las 17:45 horas del 29 de octubre de 2024, día de la tragedia de la DANA, pero que no le dejaron enviarlo.

Además, Suárez ha declarado que la exconsellera ahora imputada, Salomé Pradas; su 'número dos', Emilio Argüeso; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; y Alberto Martín, director general de Emergencias y su jefe directo, no querían mandar el mensaje antes de que los alcaldes supieran que se iba a enviar.

Esta declaración es para la periodista valenciana Loreto Ochando, de 'El Plural', "la más importante de todas" las que se han realizado hasta ahora en la instrucción de la DANA: "Esto demuestra la clase de incompetentes que teníamos al frente ese día".

"Y esto demuestra además que se podían haber salvado muchas vidas y que hubo alguien que por miedo o lo que fuera se negó a incluir que la gente se pusiera en alto y la gente se murió con los pulmones llenos de lodo... Ahora que se lo cuenten a las víctimas, que vayan y se lo expliquen", añade contundente Ochando.

Por otro lado, y tras recordar cuáles fueron los factores por los que se tardó tanto en enviar finalmente ese mensaje (que podemos conocer también con detalle en esta noticia), la periodista reconoce estar muy enfadada por las víctimas: "He hablado con ellas y me dicen que están muy rotas después de leer los artículos que han publicado los diferentes medios pero que era algo necesario, que era lo que estaban esperando, que se demuestre que sí que probablemente hubiera una negligencia criminal, que hay 229 personas fallecidas y que muchas podían estar vivas", finaliza Ochando.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.