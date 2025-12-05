Ahora

Ni ventana, ni pasillo

"Que el ministro haga la prueba a ver qué tal": la idea de Óscar Puente de viajar de pie en tren divide a los viajeros

El contexto El ministro ha deslizado esta opción para los pasajeros que viajen en este medio de transporte. "Es habitual en Europa", ha afirmado.

Viajeras, en una estación de tren
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha soltado la idea. Ha soltado la opción de ir de pie en los viajes en tren. Ir ya no en ventana o en pasillo sino directamente ir sin estar sentado. Es lo que ha expresado el miembro del Gobierno, que para argumentar dicha exposición ha afirmado que es "habitual en Europa".

"Nos lo estamos planteando, de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción", ha contado Puente sobre esta nueva modalidad de viaje. Una que, eso sí, no todos han recibido con entusiasmo. Que no todos ven como una buena opción en lo que a viajes largos se refiere.

Y es que mucho depende de la edad. Es la que, en un comienzo, marca la respuesta. "Eso es para los jóvenes", cuentan algunos mayores que dicen que "el cuerpo no es el mismo": "Si fuera joven lo haría, y de Madrid a Sevilla si hiciera falta".

Sin embargo, los jóvenes tampoco lo tienen tan claro. Entre los motivos que exponen, hablan de "temas de seguridad" e incluso se plantearían ni ir de viaje en caso de que esto fuese algo a realizar. Hay quien, eso sí, ve el lado bueno en el hecho "de que sea más barato".

En el hecho de que se "pueda llegar a destino". En la opción de que se pueda utilizar para trayectos cortos de "20 minutos".

Eso sí, hay quien pide la prueba definitiva en un mensaje para Óscar Puente: "Que primero lo haga el ministro".

