Un político discreto sin carné del PSOE como segundo de Sánchez: ¿Quién es Carlos Cuerpo?

Los detalles Discreto y con un perfil más técnico que político, Cuerpo es doctor en Economía y ha trabajado en organismos como la Comisión Europea y la AIReF.

Carlos Cuerpo ha sido nombrado vicepresidente primero del Gobierno de España, reemplazando a María Jesús Montero. Este ascenso, anunciado por Pedro Sánchez, destaca su rápida trayectoria en el Gobierno, pasando de secretario de Estado a número dos en cinco años. Cuerpo es conocido por su enfoque sereno y su proyección internacional, lo que lo convierte en una apuesta de futuro. Aunque no está afiliado al PSOE, ha colaborado en actos del partido. Economista con amplia experiencia, ha trabajado en la Comisión Europea y la AIReF. Su perfil técnico ha sido clave en su carrera, aunque ha tenido roces con Yolanda Díaz respecto a políticas laborales.

Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España en sustitución de María Jesús Montero. Con su nombramiento, anunciado este jueves por Pedro Sánchez, se confirma el ascenso meteórico del ministro de Economía. Llegó al Gobierno sin hacer ruido y, en cinco años, ha pasado de secretario de Estado a convertirse en el número dos del Gobierno de coalición.

Su marca personal es el sosiego, y fuentes del Gobierno le consideran una apuesta de futuro, ya que es una persona con proyección exterior y que puede poner el foco en la economía. En las últimas semanas, su nombre había sido de los más sonados para relevar a Montero, ya que había tenido más protagonismo en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

El ministro no está afiliado al PSOE, como ocurrió con su predecesora, Nadia Calviño. Ha acudido a actos del PSOE cuando se le ha pedido, pero sin intervenir en mítines, ya que tiene un perfil discreto, más técnico que político. Al principio de su mandato como ministro, incluso se quejó de que durante meses la oposición no le hizo ninguna pregunta económica en el Congreso.

Doctorado y paso por Bruselas

Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y con un máster en Análisis Económico por la London School of Economics, Cuerpo es funcionario y técnico comercial. Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea y ha estado al frente de la Secretaría General del Tesoro. Una trayectoria por la que Sánchez le ha calificado como un "servidor público brillante".

Nacido en Badajoz en 1980, Cuerpo es uno de los ministros más jóvenes de la democracia y lleva al frente de Economía poco más de dos años. Habla chino y japonés, y en los últimos meses se le ha visto participar en medios internacionales para celebrar los buenos datos macroeconómicos de España.

Justamente trabajó como analista en la Dirección de Análisis Macroeconómico del Ministerio antes de irse a la Comisión Europea. Posteriormente, estuvo en la AIReF y, en 2020, volvió al Ministerio de Economía, donde fue mano derecha de la anterior ministra. "Las oportunidades que he tenido las he tenido porque he ido a hombros de gigantes", declaró en 2023 al obtener la cartera de Economía.

Aunque no es amigo de las polémicas, sí que ha tenido algún encontronazo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo le ha acusado esta misma semana de frenar el avance de los derechos laborales y de ponerse del lado de la patronal en medidas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales o el registro horario.

Yolanda Díaz felicita a Carlos Cuerpo por su nombramiento como vicepresidente primero

Pese a sus diferencias políticas, Díaz ha dado su "más sincera enhorabuena" a Cuerpo por "esta nueva responsabilidad". "Seguiremos trabajando en defensa del acuerdo de Gobierno y afrontando retos que aún tenemos pendientes en nuestro país", ha aseverado en una publicación en BlueSky.

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