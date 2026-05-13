El asesino en serie de homosexuales vuelve a los tribunales: habría drogado y asfixiado hasta a cinco hombres

Los detalles La Audiencia Provincial de Bizkaia le juzga por la muerte de un hombre de 77 años tras ser estrangulado. La Fiscalía esta vez pide para él 16 años de cárcel por un delito de homicidio y tres de estafa continuada.

Este miércoles, Nelson David, conocido como el asesino en serie de homosexuales, ha vuelto al banquillo acusado de la muerte de un hombre de 77 años en Bilbao. Se le atribuyen varios asesinatos en 2021, donde contactaba con sus víctimas a través de aplicaciones de citas, las adormecía con GHB y las asfixiaba para robarles. En este juicio, la Fiscalía solicita 16 años de cárcel por homicidio y tres por estafa. Nelson, ya condenado a 35 años por otros delitos, niega conocer a la víctima y culpa a una supuesta banda de estafadores. El juicio quedará visto para sentencia la próxima semana. Nelson aún enfrenta dos juicios más por homicidio.

Este miércoles se ha sentado de nuevo en el banquillo Nelson David, conocido como el asesino en serie de homosexuales. Sobre él pesan ya varias condenas en firme, una por asesinato y otra por tentativa, aunque se cree que pudo acabar con la vida de hasta cinco hombres en Bilbao en tan solo cuatro meses.

Todos los crímenes habrían ocurrido en 2021 y en todos habría seguido el mismo modus operandi: Nelson David contactaba con ellos por aplicaciones de citas, se cercioraba de que vivían solos y quedaba en sus domicilios. Una vez allí, presuntamente utilizaba drogas como el GHB para adormilarles y, presuntamente, les asfixiaba con la técnica del mataleón. Su objetivo final sería robarles.

Los hechos ahora enjuiciados, que suponen el cuarto proceso que afronta, están relacionados con la muerte de un hombre de 77 años en un piso de la capital vizcaína que habría fallecido por una insuficiencia cardiorrespiratoria tras ser estrangulado.

En el juicio, que ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial de Bizkaia, solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado los hechos, insistiendo en que ni conocía ni contactó con la víctima. Al ser preguntado por la transferencia en su cuenta desde la cuenta de la víctima, Nelson ha mantenido su versión y ha inculpado a unos amigos de una supuesta banda de estafadores que la investigación nunca ha podido localizar.

Así fue descubierto

La Fiscalía esta vez pide para él 16 años de cárcel por un delito de homicidio y tres de estafa continuada. Sería la tercera condena para Nelson David, que ya está en prisión cumpliendo 25 años por el homicidio de un profesor de música, y diez años por intento de asesinato.

De hecho, fue esa agresión que no resultó mortal la que puso a la Policía sobre su pista. El acusado dejó olvidada una mochila en casa del denunciante con restos de droga GHB y su pasaporte. En aquel juicio, Nelson sostuvo que solo quería asustarle.

"En ese momento le abracé un poco fuerte y fui como a cogerle así, como dándole besitos en el cuello, y fue como un momento de reacción ahí en el que intenté como... No sé si aturdirlo", justificó entonces.

Esta causa quedará vista para sentencia el próximo miércoles. No obstante, Nelson David todavía tiene otros dos juicios pendientes, también por homicidio.

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