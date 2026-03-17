El plan para cerrar la brecha de la conquista con el foco en la Cumbre Iberoamericana y el partido Uruguay-España: el rey reconoce "abusos" y México mejora su reputación

Entre líneasCon el reconocimiento de Felipe VI se allana el camino para que la presidenta mexicana asista a la cita de noviembre en Madrid, mientras que la presencia del monarca al evento deportivo rebajaría la imagen de violencia generalizada en el país centroamericano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un "gesto de acercamiento" las declaraciones del rey Felipe VI sobre los "abusos" cometidos por España durante la conquista de América. Este reconocimiento busca cerrar la brecha entre ambos países, abierta desde que el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, solicitó sin respuesta una disculpa formal al monarca en 2019. Las palabras de Felipe VI surgen en un contexto estratégico, con la Cumbre Iberoamericana en Madrid y una invitación al rey para un partido en México. Estos eventos podrían mejorar las relaciones bilaterales, que son de interés mutuo.

"Un gesto de acercamiento". Así ha valorado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las declaraciones de Felipe VI reconociendo que España "cometió abusos" durante el descubrimiento y la posterior conquista de América. En España, la situación ha abierto un nuevo debate político: mientras el Gobierno respalda al monarca, el PP intenta mantener los equilibrios.

Pero, nos preguntamos, por qué el rey ha escogido este momento y no otro para hablar de "abusos" en la colonización de América. laSexta ha podido saber que forma parte de un plan para acercar España a México. Había una grieta y el Rey ha intentado cerrarla.

Un distanciamiento que nace de una carta jamás respondida. Sheinbaum no invitó a Felipe VI a su toma de posesión porque su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, le exigió en 2019 al rey, por escrito, que pidiera disculpas y reconociera "los atropellos" vividos en la conquista española. Algo que Felipe VI nunca hizo. Jamás contestó a esta carta.

Lo más parecido ha llegado este lunes, con las declaraciones en las que reconocía la existencia de "muchos abusos". Unas palabras que Felipe VI pronunció por idea propia, según cuentan desde Casa Real. Quería asistir a la exposición mexicana antes de que acabase y escenificar este acercamiento entre España y México.

La palabra mágica pronunciada por el monarca es "abusos". Tras ella, las relaciones entre ambos países pueden y deben mejorar. Porque es algo que interesa a las dos partes.

Y es que, dos eventos claves. El primero es la Cumbre Iberoamericana del mes de noviembre, que se celebrará en Madrid. El propio Felipe VI pidió al resto de países que acudieran; los invitó formalmente. Hace tres semanas, la presidenta Sheinbaum, le envió una invitación al rey para estar presente en el partido de fútbol España-Uruguay, 26 de junio en Guadalajara.

A México le interesa que Felipe VI acuda a este partido. Ante la crisis de reputación que sufre el país, por la ola de violencia, que acuda el monarca de España da sensación de normalidad.

Con todo esto en mente, nos hacemos otra pregunta: ¿va a venir Claudia Sheinbaum a esa cumbre tan importante en Madrid? Hasta ahora, las opciones tendían a cero, pero escuchándola este martes, se puede interpretar que la frase del rey algo sí ha cambiado. "Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo". "Vamos a ver las fechas", ha dicho.

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