Sheinbaum abre la puerta a asistir a la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Madrid

La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México)

El contexto La presidenta de México reacciona así a las declaraciones del rey admitiendo que "mucho abuso" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Para Sheinbaum es un "gesto de acercamiento".

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha dejado abierta la posibilidad de asistir a la Cumbre Iberoamericana de 2026 en Madrid, tras la polémica por las declaraciones del rey Felipe VI sobre los "muchos abusos" durante la conquista de América. Sheinbaum considera estas palabras un "gesto de acercamiento", aunque esperaba más. La cumbre se celebrará en noviembre, coincidiendo con la APEC en China, lo que podría complicar su agenda. Felipe VI reconoció los abusos pese a las Leyes de Indias, señalando que no todo se cumplió como se pretendía. Este es el primer pronunciamiento del rey sobre el tema, tras las peticiones de López Obrador.

Tras la polémica despertada por la interpretación de la presidenta de México a las palabras del rey Felipe VI, Claudia Sheinbaum ha anunciado que no descarta estar presente en la Cumbre Iberoamericana de 2026, reunión que se celebrará en el mes de noviembre y en Madrid.

Así, ha abierto la puerta a viajar hasta España, dejando a un lado las declaraciones en las que el monarca español reconocía la existencia de "muchos abusos" durante la conquista de América".

"Pues vamos a ver. También estamos invitados a la APEC", ha dicho en referencia al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, "que creo que es en el mismo mes en China", ha argumentado Sheinbaum. Por lo que ni confirma ni niega su asistencia; aunque deja entrever que puede que tenga problemas de agenda o coincidencia. "También es una posibilidad" que acuda a China, dado que la APEC tendrá lugar en México "el año siguiente", en 2027. "Vamos a ver las fechas", ha insistido.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la capital de España, en Madrid, los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Hay que recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho una traducción, a su entender, de las declaraciones del rey Felipe VI, en las que reconocía que durante la conquista de América por parte de los españoles se dieron situaciones de "mucho abuso". Palabras que, para Sheinbaum son un "gesto de acercamiento". Eso sí, aunque reconoce la valía de lo dicho por el monarca, para la presidenta de México "no es todo lo que le hubiéramos querido escuchar". Esperaba más.

"No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había reclamado el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en 2019 le envió una careta a Felipe VI en la que exigía el "reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".

"Yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", ha añadido, sin querer dar por cerrada por completo la disputa ni confirmar si con este gesto estaría dispuesta a invitar al monarca a visitar México. "Pues vamos a ver, pero sí que hay que reconocer el gesto", ha insistido.

Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena. Hay cosas que cuando se estudian y se miran con "nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", comentó en presencia del embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, que le acompañó en la visita.

El monarca recordó que "los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

Esta era la primera vez que el rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

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