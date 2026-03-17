Moncloa sabía del gesto del rey de reconocer "los abusos" de la conquista española de América y lo comparte: "Suscribimos al 100% las palabras"

La otra cara En el PP se quedan con otra parte del discurso: cuando el rey dijo que hay que evitar el "presentismo" y analizar sucesos de hace siglos con la visión de hoy.

El Gobierno español ha respaldado las declaraciones del rey Felipe VI sobre los abusos durante la conquista de América, realizadas ante el embajador de México. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que estaban informados y suscriben las palabras del monarca. Felipe VI reconoció los abusos, pero enfatizó la necesidad de contextualizarlos históricamente, evitando el "presentismo". El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado comprensión hacia el discurso del rey, mientras Vox se ha distanciado, defendiendo la obra evangelizadora española. Desde Sumar, consideran las palabras del rey un avance positivo, aunque algunos las ven insuficientes.

El Gobierno comparte las palabras del rey Felipe VI sobre "los abusos" que tuvo la conquista española de América, comentarios que hizo este lunes delante del embajador de México, país que exigió en su día algún tipo de disculpa sobre esto. Mientras, el PP se quedan con otra parte del discurso: cuando el rey dijo que hay que evitar el "presentismo" y analizar sucesos de hace siglos con la visión de hoy.

El Gobierno asegura que conocía la intención del rey y que la comparte. "Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad", ha declarado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, desde Moncloa. Lo ha dicho después de que Felipe VI hablara este lunes así de la conquista española de América: "Hay mucho abuso. Obviamente, no pueden hacernos sentirnos orgullosos".

El rey recalcó, eso sí, que no pueden verse con los ojos de hoy. "Hay que conocerlos, y en su justo contexto. No con excesivo presentismo moral, sino con análisis objetivo y riguroso", agregó. Abusos que, por primera vez, reconoce la corona y que se suman a las palabras que ya pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el pasado octubre: "También ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios (...) Y justo es lamentarlo".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entonces decía que él no se avergonzaba de su país. Este martes, sin embargo, no ha cuestionado al rey. "Yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho", ha señalado. Aunque en su partido este martes se quedan con las palabras que ha remarcado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso: "Estoy completamente de acuerdo con el rey en que no cabe pedir perdón".

En Vox se desmarcan, directamente, del monarca. "La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora (...) respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos", ha apuntado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.

Dentro de Sumar, para algunos es insuficiente, pero coinciden en que es un buen paso. "Es algo que tenemos que hacer, que es positivo", ha destacado Verónica Martínez, portavoz del partido en el Congreso. En 2019, el por entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Felipe VI un perdón por esos abusos que, ahora, ha reconocido.

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