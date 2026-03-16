Felipe VI admite que hubo "muchos abusos y controversias" en la conquista de América

El contexto El rey ha realizado estas declaraciones en su visita a una exposición sobre la mujer en las culturas prehispánicas que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

El rey Felipe VI ha reconocido los abusos cometidos durante la colonización de América por los conquistadores españoles, mencionando las controversias morales y éticas sobre el ejercicio del poder desde el inicio. Durante una visita a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el monarca destacó la importancia de estas muestras para abrir "una ventana de conocimiento" sobre la rica cultura mexicana. Acompañado por el embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz, Felipe VI subrayó la necesidad de comprender la historia en su contexto para aprender de ella.

El rey Felipe VI ha reconocido que hubo "mucho abuso" en la colonización de América por parte de los conquistadores españoles. Unas declaraciones que ha realizado durante una visita a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

"Ha habido muchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias demostraron un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", ha destacado.

De esta forma, pone en valor que se realicen exposiciones como esta, destacado que abren "una ventana de conocimiento y de interés" sobre algo que es tan "potente y propio" de México.

Una visita en la que también ha estado presente el embajador de México en Madrid, Quirino Ordaz. "Es bonito conocer más a fondo esa historia con cosas que están por descubrir, imagino", ha seguido diciendo el rey.

Una exposición que ha señalado que pone en valor el peso del conocimiento ancestral "ante la modernidad". "La juventud debería conocer más esa cultura mestiza que nace en América y que es lo que nos define", ha defendido.

"Con nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos en su justo contexto y análisis objetivo para sacar lecciones", ha añadido.

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