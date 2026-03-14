De declarar en el caso del fiscal general a la imputación por posible revelación de secretos: Miguel Ángel Rodríguez, ¿también 'pa'lante'?

Los detalles El jefe de gabinete de Ayuso tendrá que comparecer como investigado por, presuntamente, revelar datos personales y fotografías de dos profesionales de 'El País' en un grupo de WhatsApp. Él mismo reconoció los hechos en una entrevista.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es conocido por su presencia casi tan destacada como la de la propia presidenta. Recientemente, ha sido imputado por un posible delito de revelación de secretos, al difundir datos de dos periodistas de 'El País' en un grupo de WhatsApp. Rodríguez admitió haber revelado la identidad de los periodistas, justificando su acción al acusarlos de acosar a menores. Sus métodos, a menudo controvertidos, incluyen incidentes como empujar a una reportera de El Intermedio. Rodríguez es una figura que no se mantiene en la sombra, sino que constantemente está en el centro de la atención mediática.

Miguel Ángel Rodríguez no es un jefe de gabinete al uso. Ni de lejos es un jefe de gabinete al uso. Es quien está detrás de Isabel Díaz Ayuso. Es a quien se le escucha casi tanto como a ella. A quien se le ve casi tanto como a ella. Ahora, y tras deseárselo en no pocas ocasiones a sus adversarios políticos, puede ser que sea él quien vaya 'pa'lante' después de que se le haya imputado por difundir datos de dos periodistas.

Y es que va a tener que declarar como investigado. Va a tener que ponerse delante de la Justicia acusado de un posible delito de revelación de secretos. Todo, por difundir en un grupo de WhatsApp integrado por varios periodistas una serie de datos e incluso fotografías de dos informadores de 'El País' que investigaban, casualmente, las obras en el ático del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Él mismo admitió los hechos en una entrevista en 'El Mundo'. "La identidad se la desvelé a 18 personas, nada más", afirmó un Miguel Ángel Rodríguez que incluso dio su versión de qué le motivó a hacerlo: "Estaban acosando a menores. Les entregaban su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo".

Así son los métodos del jefe de gabinete de Ayuso. De alguien que ya se ha pasado alguna que otra vez de la raya a la hora de proteger a su jefa. Así lo hizo con Andrea Ropero, de El Intermedio, a quien empujó en un evento a la par que acusó de "hacer el ridículo".

Es Miguel Ángel Rodríguez. Un jefe de gabinete que lejos de permanecer en la sombra ha estado y está de manera constante en el foco. Así ha sido recientemente en el caso del fiscal general.

Allí declaró, donde sin aportar fuente alguna y usando su "pelo blanco" como prueba se esforzó para que pagara quien, a su juicio, habría dañado a Ayuso y a su pareja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.