Los partidos de Sumar apuntan a Bustinduy como líder de su espacio mientras piden "tiempo"

Sí, pero... Fuentes de esta alianza aclaran a laSexta que no han realizado ninguna petición formal, ni a Bustinduy ni a ninguna otra persona.

La izquierda española enfrenta una urgencia creciente para definir su liderazgo tras la renuncia de Yolanda Díaz a presentarse nuevamente como candidata. La necesidad de encontrar un nuevo líder se ha intensificado tras los malos resultados electorales en Castilla y León, donde los partidos de izquierda quedaron fuera de las cortes. Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es el principal candidato para liderar el movimiento, contando con el respaldo de formaciones como Más Madrid e Izquierda Unida. Aunque Bustinduy había rechazado anteriormente esta responsabilidad, su postura ha cambiado a un "me lo pienso". Sin embargo, no se ha tomado una decisión final, y las fuentes del espacio de la izquierda enfatizan que el proceso de selección se llevará a cabo con calma y respeto a las organizaciones involucradas.

La izquierda tiene cada vez más prisa para decidir su futuro. Tras el anuncio de Yolanda Díaz, que ha renunciado a volver a presentarse como candidata, ha comenzado la búsqueda de nombres para liderar el movimiento de cara a las próximas generales.

Una necesidad que se ha visto acelerada por los malos resultados electorales en las últimas autonómicas, especialmente en Castilla y León, donde los partidos a la izquierda del PSOE se han quedado fuera de las cortes.

Ante este escenario y con el objetivo de frenar el avance de la ultraderecha, los partidos de Sumar ya apuntan a una persona para que dé un paso al frente: Pablo Bustinduy. Según 'elDiario.es', todas las formaciones han mostrado su conformidad con que sea el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quien lidere la alianza.

Según ha podido saber 'elDiario.es', Bustinduy tendría el beneplácito de Más Madrid, Izquierda Unida, Comunes y Movimiento Sumar, que ya se habrían puesto en contacto con él para que sepa que tiene un apoyo unánime.

Incluso antes de la renuncia de Yolanda Díaz, el nombre de Bustinduy era de los que más sonaba en las quinielas como posible sucesor, tal y como ha informado laSexta en repetidas ocasiones. Hasta el momento, él siempre ha rechazado esa responsabilidad, asegurando que su intención es "trabajar codo con codo con el Gobierno y seguir contribuyendo".

Sin embargo, en las últimas horas, y dadas las expectativas que hay en torno a su persona, su mensaje ha cambiado de unno rotundo al 'me lo pienso'. No obstante, todavía no ha trasladado que haya tomado ninguna decisión al respecto.

El espacio pide "tiempo"

Asimismo, fuentes de este espacio de la izquierda han aclarado a laSexta que no han realizado ninguna petición formal en ese sentido, ni a Bustinduy ni a ninguna otra persona. Han expresado que la elección de candidato es un proceso "que se abordará a su debido tiempo, con el máximo respeto tanto a las personas referentes del espacio como a las propias organizaciones que lo conforman".

En este sentido, han asegurado que anunciarán su decisión "cuando llegue el momento y hayamos acordado cuáles son las personas más idóneas para plantar cara a la extrema derecha y revalidar un gobierno progresista".

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