Montero y Zapatero salen en defensa de Begoña Gómez y acusan al PP de orquestar una "campaña de deshumanización" contra Sánchez

¿Qué han dicho? Montero ha cargado contra la "campaña de deshumanización, de ataque al rival político" que percibe en el PP, y ha aprovechado para denunciar públicamente el "acoso" que, según ha criticado, sufre Begoña Gómez "por ser la mujer de un presidente socialista" como Pedro Sánchez.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, criticó al PP por su "campaña de deshumanización" y su intento de "desmovilizar el voto progresista" en Andalucía. Durante un acto en Cártama con Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, Montero destacó la importancia de las elecciones del 17 de mayo para el futuro de la sanidad y educación públicas. Elogió a Sánchez como un líder valiente y denunció el acoso a su esposa, Begoña Gómez. Zapatero advirtió que las políticas del PP y Vox son similares y pidió a la derecha abandonar el insulto y confrontar ideas, destacando el rechazo del Gobierno de Sánchez a las políticas de Trump.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este viernes en criticar la "campaña de deshumanización" del adversario político que, en su opinión, despliega el PP para "desgastar" al PSOE, así como su "afán" por "desmovilizar el voto progresista" de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, porque los votantes progresistas son "más" en Andalucía, y "lo saben" los 'populares'.

Así lo ha trasladado la dirigente y candidata socialista en el transcurso de su intervención en el acto público que ha compartido este viernes festivo, 1 de mayo, en un pabellón de la Ciudad Deportiva de Cártama (Málaga) que se ha llenado con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En este acto, que ha reunido a unas 1.800 personas dentro del recinto y a unas 400 fuera al completarse el aforo del pabellón, según cálculos de la organización, también han intervenido el secretario general del PSOE de Málaga y candidato en estas elecciones del 17M, Josele Aguilar, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.

En presencia también, entre otros, la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, la candidata María Jesús Montero ha cargado también contra quienes se mueven "a la chita callando" como "suavones", trasladando la idea de que "con ellos no va el Gobierno", que "nunca tienen responsabilidad, nunca tienen nada que ofrecer para dar respuesta a problemas" como los de la sanidad o la educación.

Al hilo, la candidata del PSOE-A ha advertido a "la gente progresista de Andalucía" de que "el único afán en el Partido Popular en Andalucía es desmovilizar el voto progresista, porque somos más y lo saben". "Por eso quieren dejarnos en casa, que no vayamos a votar, dando por hecho una victoria cuando todavía ni siquiera se han abierto las urnas", ha manifestado la líder del PSOE-A.

Montero ha aconsejado además a la sociedad andaluza "que se cuide de estos lobos que se disfrazan con piel de cordero para meterse en el rebaño y atacar desde ahí". "Librémonos de aquellos que no dan la cara y que no van de frente", ha incidido en pedir la candidata socialista.

"Ni siquiera respetan la democracia"

La secretaria general del PSOE-A ha aprovechado además la participación en este mitin de Sánchez y Zapatero para reivindicar con orgullo la "huella" de los gobiernos socialistas, tanto a nivel nacional como en la Junta de Andalucía de la mano de Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, a quienes ha citado Montero.

Ha defendido así que, en Andalucía, "los arquitectos de los sistemas públicos, de los derechos de los ciudadanos, se llaman Partido Socialista de Andalucía", y frente a ello ha denunciado que "la derecha siempre" ha procurado que esta comunidad "se quedara al final de la cola" y "nunca cogiera ímpetu para llegar a lo más alto".

Montero ha criticado así que la derecha busca también ahora, de cara las próximas elecciones, que la gente se cuestione "para qué ir a votar" si los 'populares' tienen "mayoría absoluta" ya garantizada, o "medio absoluta, o medio pensionista absoluta".

"Ni siquiera respetan la democracia", ni piensan que "cada ciudadano es libre de su voto", ha censurado la líder del PSOE-A, que ha aludido entonces al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quien ha venido a decir que "sigue en el álbum de fotos, en las palmaditas en la espalda, en la pose que no conduce a la solución de los problemas reales" de los ciudadanos.

Frente a ello, Montero ha incidido en advertir de que las próximas elecciones autonómicas son "fundamentales para Andalucía", porque en ellas se juegan los ciudadanos "ni más ni menos que la defensa del mayor patrimonio que tiene esta tierra, como es su sanidad, su educación públicas", y "la dependencia".

Elogios a Sánchez y defensa a Begoña Gómez

De igual modo, la candidata ha dedicado elogios especialmente a Pedro Sánchez, a quien ha definido como "un hombre valiente, con las ideas claras, que toma partido, que no se pone de perfil, que no se arruga, que no se arrodilla, que siempre mantiene los valores de España y del PSOE arriba".

"Le dicen que está solo, pero no, es que siempre llega el primero porque lo ve, porque es valiente" y luego "otros le siguen", ha abundado Montero, que ha reivindicado así a Sánchez como "un referente en el conjunto del mundo", en asuntos como "la invasión de Ucrania" o ante "guerras ilegales" como la de Irán.

Además, ha cargado contra la "campaña de deshumanización, de ataque al rival político" que percibe en el PP, y ha aprovechado para denunciar públicamente el "acoso" que, según ha criticado, sufre Begoña Gómez "por ser la mujer de un presidente socialista" como Pedro Sánchez.

Sánchez responde a Abascal después de llamarle "chulo de putas": "No saben ni criticar"

También ha criticado que en el PP den "altavoz a delincuentes cuya única estrategia de defensa es intentar manchar el honor de aquellos que trabajamos por este país", y ha advertido a los 'populares' que no van a conseguir "desgastar" al PSOE por ello. Frente a ello, ha apostado por responder con "más militancia" y con un "compromiso" a "cada insulto".

También ha intervenido en este mitin el secretario general del PSOE de Málaga y cabeza de lista socialista por esta provincia, Josele Aguilar, quien ha augurado a Montero que tras las elecciones del 17M será la próxima presidenta de la Junta, y ha animado a la militancia socialista a poner su "granito de arena" con el trabajo individual de cada uno para convencer de que, cuando gobiernan los socialistas, "la gente gana en derechos y prestaciones", y de que "sí se puede" ganar los próximos comicios.

Finalmente, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha sido el primero en tomar la palabra en este acto para dar la bienvenida a los participantes y subrayar que las del 17 de mayo serán unas elecciones "decisivas para el futuro de Andalucía", pero "sobre todo para su sanidad y educación", y ha sostenido que "esto va de retroceder con políticas de extrema derecha, o de seguir avanzando" con políticas socialistas como las que aplicaría Montero.

Zapatero cree que "ya no hay truco" y que las políticas de PP y Vox son iguales

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido este viernes que "ya no hay truco" porque se ha demostrado que las políticas del PP y Vox son iguales "en contra" de la inmigración o del cambio climático y sin condenar la guerra: "Vox y el PP, la misma cosa es".

Ha lamentado que esos partidos tienen "la misma política de insultar, descalificar, injuriar gravemente al Gobierno y especialmente al presidente", como cree que ha hecho en este primer día de campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Jaén. "No caben los insultos como ha hecho" Abascal, promoviendo "las peores pasiones", ha dicho Zapatero, quien ha reclamado que "no siembren más odio" y den "golpes" a la Constitución.

Ha hecho un llamamiento especial al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes le "secundan" en los medios, para que diga "ya basta" de insultar al presidente. Zapatero ha defendido que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, un apoyo" y "ni el 'sursum corda'" le va a convencer de lo contrario porque él lo sabe "como nadie".

Ha pedido a la derecha que busque tener una mayoría parlamentaria "de otra manera", abandonando "el insulto, la descalificación, la deshumanización, el ataque a las familias". Ha reclamado a la derecha que confronte las políticas, las ideas y la gestión "y no las familias", si tienen coraje y "no son cobardes". Por otra parte, ha destacado el "orgullo" de que el Gobierno de Sánchez haya dicho "no" a Donald Trump en el gasto en Defensa: "Pedro, nos dejas muy tranquilos, sobre todo para el futuro", le ha dicho.

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