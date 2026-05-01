Condenados dos youtubers ultras a seis meses de prisión por vincular al socialista Cendón al caso 'Tito Berni' con informaciones falsas

Los detalles Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa también tendrán que pagar una indemnización de 2.000 euros al secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón.

Un juzgado ha condenado a los youtubers ultras Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa a seis meses de prisión y una indemnización de 2.000 euros por calumnias e injurias contra Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León. Los youtubers difundieron en su canal 'Expediente Royuela' informaciones falsas que vinculaban a Cendón con el 'caso Mediador', una trama de corrupción en Canarias. Afirmaron sin pruebas que Cendón participaba en reuniones con situaciones ilícitas. Tras la denuncia de Cendón, los acusados admitieron la falsedad de sus afirmaciones. Cendón ha expresado que se ha hecho justicia, aunque lamenta el tiempo transcurrido.

Un juzgado ha condenado a seis meses de prisión a los youtubers ultras Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa por un delito de calumnias con publicidad y otro de injurias contra el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, por difundir informaciones falsas que le vinculaban con el 'caso Mediador', también conocido como el caso 'Tito Berni', sin pruebas.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, los condenados difundieron "publicaciones falsas a sabiendas de su falsedad" en un canal de Youtube, en el que atribuían al dirigente socialista su participación en la trama de corrupción investigada en Canarias en 2023.

Así, el fallo les impone a los dos youtubers ultras a seis meses de prisión, además del pago de una indemnización de 2.000 euros, y les obliga a publicar la sentencia en su canal, 'Expediente Royuela'.

El 'caso Mediador' destapó una red que ofrecía a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, así como presuntas extorsiones relacionadas con inspecciones y ayudas europeas.

En uno de los vídeos difundidos, los acusados aseguraban que Cendón participaba en reuniones con otros cargos socialistas y empresarios en un restaurante de Madrid, en las que, según afirmaban sin pruebas, se producían situaciones relacionadas con prostitución y consumo de drogas, además de atribuirle la tenencia de dinero en el extranjero.

Tras la difusión de estos contenidos, Cendón presentó una denuncia por calumnias e injurias al considerar que se trataba de una campaña de difamación en su contra. De esta forma, los condenados reconocieron en el juicio la falsedad de las afirmaciones, tal y como ha subrayado el dirigente socialista tras conocerse la resolución.

Cendón: "Se ha hecho justicia"

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha valorado que con esta sentencia "se ha hecho justicia", aunque ha lamentado el tiempo transcurrido desde los hechos y ha advertido del impacto de este tipo de actuaciones basadas, a su juicio, en la difusión de "bulos, mentiras y difamaciones".

"Hace tres años, un grupo de ultras de extrema derecha nos acusó falsamente a varios diputados de participar en la trama del llamado 'Tito Berni'. Llegaron incluso a afirmar que poseíamos cuentas bancarias en el extranjero", ha expresado el socialista en su perfil de X, donde ha denunciado que durante este tiempo ha tenido que "convivir con la infamia", con "una acusación fabricada" y con "el daño injusto de quienes intentaron demoler" su "nombre, trayectoria y honor".

"¿Dónde están ahora quienes señalaron con tanta ligereza? ¿Quién repara el daño causado? ¿Quién restituye el honor puesto en duda durante tres años de ruido y sospechas?", se ha preguntado en redes sociales, donde ha señalado que "esta sentencia lo hace" aunque ha apostillado que "no todo el mundo tiene la capacidad de resistir hasta el final frente a una mentira organizada para destruir al adversario".

Por ello, ha defendido, "conviene decir alto y claro que no todo vale en política". "No vale el acoso sistemático, ni el intento de quebrar nuestra voluntad atacando a nuestros familiares y a nuestro entorno más íntimo, intentar destruir la vida personal para obtener rédito político es la forma más baja de hacer oposición", ha manifestado Cendón, tras lo que ha concluido su publicación subrayando: "Frente a la maquinaria del fango, nos mantenemos en pie; frente a los bulos, verdad; frente a la difamación, justicia y frente al odio, democracia".

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