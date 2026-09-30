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Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

El decreto, en el aire

Un Junts "decepcionado" aleja su apoyo al decreto de vivienda, lo que haría imprescindible el 'sí' de Podemos y PNV

La letra pequeña En caso de abstención del partido de Puigdemont, la aritmética haría necesarios todos los síes del resto de socios del Gobierno. PNV y Podemos siguen sin pronunciarse a la espera de analizar el texto.

Un Junts "decepcionado" aleja su apoyo al decreto de vivienda, lo que haría imprescindible el 'sí' de Podemos y PNV
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El apoyo de Junts al 'decreto Maricarmen' está más en el aire que nunca. La portavoz del partido independentista, Miriam Nogueras, ha asegurado en los pasillos del Congreso de los Diputados que, tras un primer análisis del texto presentado por el Consejo de Ministros, en su formación están "decepcionados y preocupados" porque los objetivos principales, que eran proteger a las familias y frenar a los fondos buitre, no quedan blindados.

"Tampoco protege a las familias porque si quieres dejar en herencia un piso de alquiler con tu hijo, con este redactado, el inquilino tendría derecho a comparar el piso antes de que el hijo lo pudiera heredar", ha detallado Nogueras en su comparecencia ante los medios de comunicación.

No obstante, la dirigente del partido de Carles Puigdemont no ha querido anunciar el sentido de su voto, ya que, asegura, los asesores jurídicos de la formación están analizando la letra pequeña del texto antes de volver a evaluar su decisión.

En manos de Podemos y PNV

En caso de que Junts decidiese abstenerse en la votación de este viernes, la convalidación del conocido como 'decreto Maricarmen' quedaría en manos del resto de socios parlamentarios. Para que el Ejecutivo sacase adelante el texto, necesitaría el 'sí' de todos los diputados de Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que, por ahora, tampoco han anunciado el sentido de su voto.

Por el momento, el PNV, igual que Junts, opta por esperar para fijar una posición definitiva. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado a su llegada a la sesión de control al Gobierno de este miércoles que recibieron los decretos de madrugada y no decidirán hasta que puedan leerlos con detenimiento.

Sin embargo, Vaquero ha asegurado que, para obtener el apoyo del PNV, "hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo". "Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler", ha añadido la diputada nacionalista.

Podemos, por su parte, ha definido el plan del Gobierno de presentar las medidas en materia de vivienda en dos textos diferentes como una "trampa". "El Gobierno ha hecho una trampa, poner en un decreto las medidas menos ambicionas y la medida que podría ser más ambiciosa, es casi como un unicornio morado, que queda en un real decreto que el propio Gobierno reconoce en privado que no se va a aprobar", ha afirmado la secretaria general del partido Morado, Ione Belarra.

ERC y Bildu votarán a favor

A la espera de Junts, PNV y Podemos, el Gobierno ya cuenta con el 'sí' de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. En el caso de los republicanos, su presidente, Oriol Junqueras, se ha comprometido a respaldar los textos, aunque los considera "claramente insuficientes" para solucionar la crisis de la vivienda.

Por su parte, EH Bildu ha admitido que, aunque, hubiese preferido que en lugar de en dos textos las medidas se incluyeran en uno solo, "es un avance". "Es un punto de partida para dar el siguiente paso", ha expuesto el portavoz adjunto de la formación abertzale, Oskar Matute, en una rueda de prensa en el Congreso.

No obstante, en caso de que Junts finalmente vote en contra, el decreto decaería automáticamente, incluso si el Gobierno lograse recabar los votos afirmativos de Podemos y PNV. Estos 'síes' solo serían útiles para el Ejecutivo si el partido de Carles Puigdemont opta por la abstención.

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