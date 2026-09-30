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Crisis de vivienda

Un esfuerzo económico cada vez mayor para pagar la hipoteca: en España se destina hasta el 65% del salario anual

Los detalles Madrid y Barcelona lideran el ranking de coste de la hipoteca, pero en otros lugares no se quedan atrás. Por ejemplo, en Málaga hay que dedicar hasta el 54% del sueldo.

Esfuerzo para comprar vivienda.
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Comprar vivienda en España cada vez se hace más cuesta arriba. No solo es ahorrar lo suficiente para tener la entrada, sino que luego hay que hacer frente a la hipoteca en un contexto de precios inflados. Llega a suponer un esfuerzo desmedido, sobre todo, en seis de las grandes capitales de nuestro país.

Liderando el ránking está Madrid, donde habría que dedicar más del 65% del salario anual para poder pagar la hipoteca. Le sigue Barcelona, casi dos puntos por debajo, con un 64,1%.

En Málaga habría que destinar más de la mitad de los ingresos: un 54,5%. Valencia y Sevilla están casi a la par: la ciudad valenciana supera a la sevillana por tres décimas, con un 46,9% y con un 46,6%. Y Zaragoza, aunque su valor de esfuerzo sigue siendo alto, se sitúa dos décimas por debajo de la media nacional, con un 36,7%.

Todo ello pese a que, según las recomendaciones de los organismos oficiales, el pago de una vivienda (ya sea en hipoteca o alquiler) no debería suponer más del 35% de los ingresos del hogar.

Subida de los precios

Este extremo esfuerzo que tienen que hacer muchos españoles para pagar la hipoteca va de la mano con otro hecho: la exponencial subida del precio de la compra de vivienda, que se ha elevado hasta un 80% en los últimos diez años. Sin embargo, el salario medio ha subido solo un 30%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La falta de construcción de vivienda de obra nueva a contribuido a esta subida, y es que según la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, el déficit de viviendas llegará hasta el millón en 2028.

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