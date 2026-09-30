Un esfuerzo económico cada vez mayor para pagar la hipoteca: en España se destina hasta el 65% del salario anual

Los detalles Madrid y Barcelona lideran el ranking de coste de la hipoteca, pero en otros lugares no se quedan atrás. Por ejemplo, en Málaga hay que dedicar hasta el 54% del sueldo.

Adquirir una vivienda en España se ha vuelto cada vez más complicado, especialmente en seis grandes ciudades. En Madrid, se requiere más del 65% del salario anual para pagar la hipoteca, seguida de Barcelona con un 64,1%. Málaga demanda el 54,5% de los ingresos, mientras que Valencia y Sevilla están cerca, con un 46,9% y un 46,6%, respectivamente. Zaragoza, aunque por debajo de la media nacional, requiere un 36,7%. Este esfuerzo se debe a un aumento del 80% en el precio de la vivienda en la última década, mientras que los salarios solo han subido un 30%. Además, la falta de construcción de nuevas viviendas podría llevar a un déficit de un millón de viviendas para 2028, según el Banco de España.

Comprar vivienda en España cada vez se hace más cuesta arriba. No solo es ahorrar lo suficiente para tener la entrada, sino que luego hay que hacer frente a la hipoteca en un contexto de precios inflados. Llega a suponer un esfuerzo desmedido, sobre todo, en seis de las grandes capitales de nuestro país.

Liderando el ránking está Madrid, donde habría que dedicar más del 65% del salario anual para poder pagar la hipoteca. Le sigue Barcelona, casi dos puntos por debajo, con un 64,1%.

En Málaga habría que destinar más de la mitad de los ingresos: un 54,5%. Valencia y Sevilla están casi a la par: la ciudad valenciana supera a la sevillana por tres décimas, con un 46,9% y con un 46,6%. Y Zaragoza, aunque su valor de esfuerzo sigue siendo alto, se sitúa dos décimas por debajo de la media nacional, con un 36,7%.

Todo ello pese a que, según las recomendaciones de los organismos oficiales, el pago de una vivienda (ya sea en hipoteca o alquiler) no debería suponer más del 35% de los ingresos del hogar.

Subida de los precios

Este extremo esfuerzo que tienen que hacer muchos españoles para pagar la hipoteca va de la mano con otro hecho: la exponencial subida del precio de la compra de vivienda, que se ha elevado hasta un 80% en los últimos diez años. Sin embargo, el salario medio ha subido solo un 30%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La falta de construcción de vivienda de obra nueva a contribuido a esta subida, y es que según la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, el déficit de viviendas llegará hasta el millón en 2028.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido