Sánchez llama a los grupos a apoyar los decretos de vivienda: "Tendrán que elegir si protegen a los pequeños propietarios o a los fondos buitre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram

¿Qué ha dicho? "La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie", defiende Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar dos Reales Decretos-ley de vivienda, ya publicados en el BOE. Sánchez subraya que la política debe mejorar la vida de las personas, destacando medidas como la protección contra desahucios para familias vulnerables y frenar la especulación de los fondos buitre. También se ofrecen incentivos fiscales para pequeños propietarios que mantengan o reduzcan alquileres y préstamos sin intereses para la compra de primera vivienda. Sánchez enfatiza que el Gobierno ha elegido estar del lado de la gente común, instando a los parlamentarios a hacer lo mismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a los grupos parlamentarios para que aprueben con su voto los dos Reales Decretos-ley de vivienda, publicados ya en el BOE y a la espera de tener la aprobación parlamentaria.

"La política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente. Por eso desde el Gobierno hemos aprobado una serie de medidas que responden a una demanda social evidente, que es contar con instituciones que escuchen, que actúen y que den respuestas", asegura Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Para Sánchez, los grupos tiene que elegir si protegen "a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas", a los pequeños propietarios o "a los fondos buitre".

El jefe del Ejecutivo destaca algunas de las medidas aprobadas por su Gobierno y acordadas con Sumar, como las prórrogas de alquiler con los contratos vigentes, la protección del desahucio a las familias vulnerables o "frenar la especulación de los fondos buitre". También destaca la "seguridad a los pequeños propietarios" como con incentivos fiscales para quienes mantengan o bajen los alquileres.

"Porque no es lo mismo una familia que alquila una casa para complementar sus ingresos que un fondo que alquila centenares simplemente para forrarse", recuerda Sánchez, que señala de igual manera que desde el Gobierno buscan dar "préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran comprar su primera vivienda".

"La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie", concluye Sánchez su mensaje.

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