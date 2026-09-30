Feijóo asegura que el PP no apoyará los decretos de vivienda del Gobierno: "No cuenten conmigo para estafar a nadie"

Los detalles El líder de la oposición asegura que "si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su voto en contra de los decretos de vivienda presentados por el Gobierno, calificándolos de "trampa" y una falta de respeto a la inteligencia de los españoles. Feijóo critica que uno de los decretos deroga al anterior, y advierte que, de aprobarse, perjudicarían a los más vulnerables al dificultar el acceso a alquileres. Ha instado a Junts y PNV a reconsiderar su apoyo. Por otro lado, Oriol Junqueras, líder de ERC, ha confirmado su apoyo a los decretos, aunque los considera insuficientes, calificándolos de "parches" ante la emergencia habitacional.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado su voto en contra de los dos decretos en materia de vivienda presentados este martes por el Consejo de Ministros. "No voy a apoyar a un Gobierno tramposo", ha justificado el líder de la oposición en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde también ha advertido de que "si alguno de esos decretos se aprueba, los vulnerables de nuestro país no tendrán ninguna posibilidad de contratar un alquiler porque no habrá ningún propietario que se lo alquile".

"Necesitamos una legislación segura, no hacer trampas. Y esto es la trampa mayor que he visto en las Cortes Generales. ¡Que un Gobierno traiga dos decretos para votar cuando uno de ellos deroga el anterior, y pida el voto favorable a los dos! Insisto, es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha añadido Feijóo, rechazando así la prórroga automática de los contratos hasta 2028 establecida por el primero de los dos 'decretos Maricarmen', mientras que el segundo lo hace de forma indefinida.

"El Gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí", ha señalado Feijóo, quien ha añadido que "necesitamos solventar los problemas de los vulnerables con una legislación segura". "Esta es la mayor trampa que he visto en las Cortes. Uno de los decretos deroga el anterior. Es una falta de respeto. No cuenten conmigo para estafar a nadie", ha indicado.

Feijóo prevé que estos textos, en caso de aprobarse, puedan provocar "efectos jurídicos" peligrosos. Por ello, ha reclamado a Junts y PNV que reconsideren la posibilidad de apoyarlos. "Allá ellos si quieren formar parte de una trampa", ha zanjado Feijóo.

ERC apoyará los decretos, aunque le parecen "parches"

El líder del ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado a laSexta que su formación votará a favor en los dos decretos, aunque consideran que las medidas que se recogen en ambos son insuficientes.

Junqueras ha calificado los decretos de "parches" que tratan de solucionar "una situación de emergencia", pero que no se adentran en la "la raíz del problema". "Por muchos límites que se pongan, si no se hace una política efectiva de construcción de vivienda, de rehabilitación masiva y de transporte público que funcione, las políticas de vivienda no funcionarán", ha destacado Junqueras.

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