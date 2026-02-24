Rosa Álvarez, sobre la razón por la que el PP no pide el acta a Mazón: "Sería reconocer que son los responsables de las muertes de la DANA"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O ha recordado que "lo único que tenía que hacer" la Generalitat el día de la tragedia era "avisar a la población".

Rosa Álvarez ha señalado que sale de la comisión de investigación de la DANA en Les Corts valencianas con la sensación de haber transmitido todo lo que quería. "Se me ha quedado bien poco por decir", ha asegurado.

En una entrevista en Al Rojo Vivo ha dejado claro que son conscientes de que no todos tienen responsabilidad en lo ocurrido. "Las responsabilidades tienen nombres y apellidos", ha destacado, indicando que ella en Les Corts ha querido transmitir el dolor, la ira, el enfado y la indignación que sienten por lo que sucedió, "por su negligencia y por el maltrato institucional" que han estado sufriendo desde entonces.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O ha criticado que todos los comparecientes hayan tenido 22 minutos para hablar, independientemente de si representaban a una, cinco o 20 personas. "No es lo mismo igualdad que equidad", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para admitir que ha visto a la Generalitat "contenida", indicando que cree que esto se debe a que no les interesaba "confrontar con las víctimas" por toda la expectación mediática que había puesta en esta comisión. Sin embargo, ha calificado dicha contención de "hipocresía".

Rosa Álvarez ha contado que le ha advertido al portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, que tiene que tener presente que cuando hablan, las víctimas escuchan.

Además, le ha querido enviar el mensaje a Nando Pastor de que está convencida de que, si el PP no ha pedido el acta de diputado a Carlos Mazón, es porque sería reconocer que "son los responsables de las muertes de nuestros familiares, como así es".

De hecho, ha recordado que la jefa de Meteorología de À Punt ya dejó claro que si se hubiese avisado a la población, muchas vidas se habrían salvado. "Solamente tenían que avisar, no había que hacer nada", ha lamentado.

