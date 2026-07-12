La hermana de Miguel Ángel Blanco acusa a Sánchez de "traicionar" el espíritu de Ermua por "sentarse con los herederos" que lo mataron

¿Qué ha dicho? La actual senadora del PP ha afirmado que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría".

Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y senadora del PP, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de traicionar el espíritu de Ermua al pactar con EH Bildu, a quienes considera herederos de los asesinos de su hermano. Durante el 29º aniversario de su asesinato, Blanco participó en una ofrenda floral en Ermua, donde expresó su dolor por la pérdida de su hermano, un joven con toda una vida por delante. Denunció que, aunque el espíritu de Ermua representó una gran derrota moral para los terroristas, considera que ahora está siendo traicionado. Criticó especialmente a la consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, por facilitar la salida de asesinos de ETA, y atribuyó estas acciones a un supuesto pacto entre Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez.

La hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha acusado a Pedro Sánchez y su Gobierno de "traicionar" el espíritu de Ermua por "sentarse con los herederos" que lo mataron, en referencia a los pactos que han llegado con EH Bildu.

Así lo ha aseverado la actual senadora del PP en el 29º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco: "Cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano". Así lo ha asegurado antes de participar, sin poder reprimir las lágrimas, en la ofrenda floral que el PP ha tributado en Ermua a su hermano y en la que han estado presentes los principales dirigentes del PP en Euskadi, así como la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Los asistentes han dejado claveles blancos ante el monolito en recuerdo a las víctimas de ETA. Mari Mar Blanco ha afirmado que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría". Tras recordar que, tras su secuestro, "millones de personas levantaron sus manos blancas" para exigir su liberación, ha lamentado que pese a todo la población no pudo salvar a su hermano.

Sin embargo, ha dicho que "de aquel sufrimiento surgió un país entero que no pudo arrodillarse ante el dolor y aquellas manos blancas fueron la gran derrota moral de los terroristas", lo que dio lugar al llamado espíritu de Ermua. La senadora del PP se ha dolido de que aquel espíritu de Ermua esté siendo ahora "traicionado" por el Gobierno de Pedro Sánchez:"En España sale más a cuenta haber matado que haber sufrido. Mientras las víctimas seguimos suplicando justicia solo recibimos una amnistía encubierta de asesinos que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia".

En este sentido, ha culpado especialmente a la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, de haber "convertido su despacho en una puerta giratoria para sacar a los asesinos" de ETA y de poner "una alfombra roja a los verdugos". A su juicio, la actuación de la consejera responde al "pacto encapuchado" entre el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y Pedro Sánchez, "porque Otegi puso el precio y Sánchez aceptó".

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