Ahora

En el 29º aniversario de su muerte

La hermana de Miguel Ángel Blanco acusa a Sánchez de "traicionar" el espíritu de Ermua por "sentarse con los herederos" que lo mataron

¿Qué ha dicho? La actual senadora del PP ha afirmado que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría".

Mari Mar Blanco, hermana Miguel Ángel Blanco Mari Mar Blanco, hermana Miguel Ángel BlancoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, ha acusado a Pedro Sánchez y su Gobierno de "traicionar" el espíritu de Ermua por "sentarse con los herederos" que lo mataron, en referencia a los pactos que han llegado con EH Bildu.

Así lo ha aseverado la actual senadora del PP en el 29º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco: "Cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano". Así lo ha asegurado antes de participar, sin poder reprimir las lágrimas, en la ofrenda floral que el PP ha tributado en Ermua a su hermano y en la que han estado presentes los principales dirigentes del PP en Euskadi, así como la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Los asistentes han dejado claveles blancos ante el monolito en recuerdo a las víctimas de ETA. Mari Mar Blanco ha afirmado que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría". Tras recordar que, tras su secuestro, "millones de personas levantaron sus manos blancas" para exigir su liberación, ha lamentado que pese a todo la población no pudo salvar a su hermano.

Sin embargo, ha dicho que "de aquel sufrimiento surgió un país entero que no pudo arrodillarse ante el dolor y aquellas manos blancas fueron la gran derrota moral de los terroristas", lo que dio lugar al llamado espíritu de Ermua. La senadora del PP se ha dolido de que aquel espíritu de Ermua esté siendo ahora "traicionado" por el Gobierno de Pedro Sánchez:"En España sale más a cuenta haber matado que haber sufrido. Mientras las víctimas seguimos suplicando justicia solo recibimos una amnistía encubierta de asesinos que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia".

En este sentido, ha culpado especialmente a la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, de haber "convertido su despacho en una puerta giratoria para sacar a los asesinos" de ETA y de poner "una alfombra roja a los verdugos". A su juicio, la actuación de la consejera responde al "pacto encapuchado" entre el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y Pedro Sánchez, "porque Otegi puso el precio y Sánchez aceptó".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en Los Gallardos, "perimetrado y acotado": se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas desalojadas
  2. "Absolutamente inaceptables", "insoportables"... Francia estalla contra Rajoy por sus palabras sobre la selección francesa
  3. El 'trumpantojo' de Trump: las 39 veces que ha dado por acabada una guerra en Irán que se le sigue atragantando
  4. Barómetro laSexta | Más de un 70% de los encuestados considera un problema "muy o bastante grave" el absentismo laboral en España
  5. Europa, asfixiada por olas de calor cada vez más habituales e intensas: "El consumo de energía se ha duplicado"
  6. La prioridad nacional de Vox le sabe a poco a Núcleo Nacional: para el partido neonazi solo es español quien es hijo de español