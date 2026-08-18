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Pide "dignidad institucional"

Feijóo carga contra Puente por su "ataque sin precedentes a la Corona" y lo tacha de "ministro tabernario"

Los detalles El presidente del PP asegura que las críticas del ministro de Transportes al monarca se enmarcan en una "estrategia" del Gobierno para "deslegitimar las instituciones" y "dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables".

Alberto Núñez Feijóo Alberto Núñez FeijóoEuropa Press
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Óscar Puente después de que el ministro de Transportes asegurase que Felipe VI había "cruzado una línea roja" al estrechar la mano al agitador ultraderechista Javier Negre en un acto institucional en Colombia.

Durante un acto de homenaje a Leopoldo Calvo-Sotelo en Ribadeo (Lugo), el líder de la oposición ha pedido "respeto y dignidad institucional" al Gobierno después de las críticas de Puente al jefe del Estado.

"Tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, e incluso ante un hecho sin precedentes: señalar a la Corona", ha afirmado.

Estas críticas, asegura Feijóo, suponen "un proceso de ruptura con el Estado autonómico de 1978 en favor de un Estado plurinacional de carácter federal" a través de una "mutación constitucional por la puerta de atrás sin una mayoría social".

En ese sentido, Feijóo enmarca las palabras de Puente en una "estrategia" del Gobierno para "deslegitimar las instituciones" y "dividir a los ciudadanos en dos bandos irreconciliables" de cara a las próximas elecciones generales de 2027.

Críticas a Sánchez por Ceuta

El líder del PP también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta, ante la cual, asegura, no ha ofrecido una respuesta adecuada.

"¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo-Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español?", ha cuestionado Feijóo para concluir.

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