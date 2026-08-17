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'Ayuso' pide socorro desde su resort de la Riviera Maya: "Solo me queda mi libertad y esta pulserita de todo incluido"

Mientras denuncia el boicot de un "Gobierno narcoterrorista" y el abandono del Estado español, 'Isabel Díaz Ayuso' disfruta de las comodidades de su resort en la Riviera Maya en un momento que ahora recupera El Intermedio.

Mientras denuncia el boicot de un "Gobierno narcoterrorista" y el abandono del Estado español, 'Isabel Díaz Ayuso' disfruta de las comodidades de su resort en la Riviera Maya en un momento que ahora recupera El Intermedio.

Meses atrás, El Intermedio consiguió 'imágenes exclusivas' de los momentos en los que, según Isabel Díaz Ayuso, temió por su vida durante su polémica gira por México.

Cristina Gallego se convertía en la presidenta madrileña en pleno resort de la Riviera Maya denunciando el boicot de "un Gobierno narcoterrorista" y alertando de una situación de "peligro extremo": "Si estás viendo este vídeo es que me ha ocurrido algo muy grave".

Dani Mateo irrumpía para ofrecerle "libertad" para elegir en el "magnífico buffet libre" del resort con "ostras y marisco de todo tipo e incluso fruta".

Tras pedir un bocadillo de calamares, 'Ayuso' volvía a grabarse para denunciar que el Gobierno de España le ha abandonado a su suerte: "Solo me queda mi libertad y esta pulserita de todo incluido del resort en el que me encuentro recluida contra mi voluntad, porque a mí me gustaba más el de al lado".

Dani volvía a interrumpirla para hablarle de las actividades del establecimiento, desde kayak hasta buceo con delfines, aquagym o visita a las pirámides de Chichén Itzá. La 'presidenta' se apunta a esto último, para llevarle una pirámide a Nacho Cano y así hacer 'Malinche' "como Dios manda".

Después se grababa un mensaje de despedida por si le ocurriera "cualquier cosa": "Albertito, mi ciudadano particular, te quiero mucho. Almeida culmina mi obra, privatiza la sanidad y todo lo que pilles", comentaba antes de parar para apuntarse a la clase de limbo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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