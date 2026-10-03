Máxima alerta por la llegada de un mini huracán a Cataluña: envían un Es-Alert de suspensión de actividad y movilidad en 20 comarcas

Más información Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles de la población para informar de que se suspenden las actividades hasta las 14:00 horas de este domingo. Además, también queda suspendido el servicio de trenes.

Cataluña enfrenta una alerta máxima debido a un "mini huracán mediterráneo" con lluvias torrenciales, acumulando más de 200 litros por metro cuadrado y vientos fuertes. Protección Civil y Meteocat han advertido sobre tornados y mangas marinas, mientras que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado a la población a extremar precauciones. Las lluvias han causado cancelaciones de vuelos y retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, además de suspender el servicio de trenes. La AEMET ha elevado la alerta a roja en Barcelona y Girona, y Protección Civil ha enviado un ES-Alert a 20 comarcas catalanas. En Madrigueras, Albacete, una riada ha cobrado la vida de una mujer de 102 años. El presidente Pedro Sánchez ha expresado su solidaridad, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, busca declarar la zona como catastrófica. Además, Cantabria y Madrid están en aviso naranja por lluvias y tormentas.

Cataluña se encuentra en alerta máxima ante la llegada de un "mini huracán mediterráneo", con acumulación de más de 200 litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, tal y como han informado Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) en rueda de prensa. "No es una broma", ha advertido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa al respecto, al tiempo que ha pedido que la población tome todas las precauciones posibles.

Las fuertes precipitaciones también han provocado la cancelación de vuelos y retrasos de hasta cuatro horas en el aeropuerto de Josep Terradellas Barcelona-El Prat, así como la suspensión del servicio de trenes. "Ante la activación por parte de Protección Civil del Plan de Inundaciones por previsión de lluvias muy intensas, el servicio de trenes permanecerá parado hasta las 14:00 horas del domingo", ha anunciado Ferrocarrils de la Generalitat en su perfil de X. Se ha suspendido así el servicio de Rodalíes y restringido la alta velocidad en algunas zonas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado este sábado a roja la alerta por las lluvias torrenciales en zonas de Barcelona y Girona, que podrán dejar "más de 90 litros por metro cuadrado en una hora". "La situación será muy adversa durante la noche del sábado y la primera mitad del domingo, con posibles inundaciones y crecidas. ¡Peligro extraordinario!", advierte en su perfil de X.

Es-Alert en 20 comarcas catalanas

Ante esta situación, Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un ES-Alert a los móviles de la población de 20 comarcas catalanas, entre ellas el litoral de Barcelona, en el que se ha informado de la suspensión de las actividades y la movilidad desde las 20:00 del sábado hasta las 14:00 horas del domingo.

La alerta afecta a las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès y Moianes, con un grado de peligrosidad de seis sobre seis.

El domingo, "día de mayor afectación"

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial para este fin de semana por "lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona", y ha señalado que el domingo será el "día de mayor afectación". En un mensaje en X, califica la situación de "muy adversa" y pide que se sigan las recomendaciones de Protección Civil.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la población que se quede en casa ante la situación meteorológica "excepcional" que se está viviendo este fin de semana en Cataluña. "Esto requiere la máxima prudencia y responsabilidad por parte de todos", ha subrayado, tras lo que ha agradecido a los servidores públicos su "compromiso" y el trabajo que realizan, así como a los ciudadanos su "colaboración".

Una fallecida en Madrigueras, Albacete

Además, el temporal de intensas lluvias que afecta al país ha dejado una víctima mortal en Madrigueras (Albacete) y ha activado la alerta roja por lluvias torrenciales en puntos de Barcelona y Girona. Ante esta situación, Protección Civil de Cataluña ha enviado un ES-Alert en 20 comarcas catalanas para informar de la suspensión de las actividades y la movilidad desde las 20:00 horas de este sábado hasta las 14:00 horas de este domingo.

La fallecida en Madrigueras es una mujer de 102 años a la que una riada de un metro de altura sorprendió mientras dormía, según ha indicado el alcalde del municipio y sobrino de la mujer, Juan Carlos Talavera. "El agua entró en su casa y se ahogó", ha lamentado el alcalde de la localidad albaceteña, que ha sufrido la peor riada que se recuerda en el pueblo desde los años 50.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido su "cariño" a los familiares de la mujer, así como su "apoyo y solidaridad" a los vecinos afectados en el municipio. Además, ha señalado que "las lluvias torrenciales y persistentes han provocado graves daños en muchas zonas de nuestra geografía". Así, ha pedido "mucha precaución" y que la población "siga las indicaciones de los canales oficiales de emergencia".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional solicitará que Madrigueras (Albacete) sea declarada como zona catastrófica por las consecuencias de la riada. Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios desde el municipio, donde ha dado el pésame al alcalde del municipio, Juan Carlos Talavera, por el fallecimiento de su tía Laura durante la riada.

Cantabria y la Comunidad de Madrid, en aviso naranja

Mientras, en Cantabria y la Comunidad de Madrid se encuentran en aviso naranja por lluvias y tormentas. Además, en Mallorca la tarde del sábado ha sido un auténtico diluvio. Allí, la lluvia ha caído con fuerza, complicando la circulación en algunas carreteras. La tromba de agua apenas dejaba ver lo que había a apenas unos metros. Y en Castilla y León, el agua también se ha dejado ver en lugares como Salamanca, Soria o Ávila.

Este domingo, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco estarán en aviso amarillo por lluvias o tormentas, mientras que este será naranja en Asturias, Cantabria y Comunidad de Madrid.

Como fenómenos significativos en el país, la agencia prevé chubascos y tormentas fuertes --localmente con granizo-- en amplias zonas del centro y norte peninsular, así como en la meseta sur, zonas de sierra del sureste y, con menor probabilidad, en puntos de Baleares.

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