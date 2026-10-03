Todos retratados: progresistas y conservadores se lanzan los trastos a la cabeza por el "fracaso" de los decretos de vivienda

Los detalles Mientras que desde la izquierda el rechazo de los decretos retrata a los que votaron en contra, para el PP su caída significa el "símbolo del fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo recalca que Junts votó en contra de miles de personas que también les votan a ellos.

En España, mientras las calles exigen el derecho a la vivienda, el Congreso de los Diputados vivió un intenso debate en el que PP, Vox y Junts rechazaron dos decretos del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, del PP, calificó la situación como el símbolo del fracaso gubernamental. Junts, a través de Míriam Nogueras, defendió su propuesta alternativa, destacándose como el único partido con una solución. Desde el Gobierno, Ana Redondo criticó el voto de Junts, alegando que perjudicó a sus votantes. Miguel Tellado del PP sugirió que la solución es cambiar al Gobierno. Desde la izquierda, José Ignacio García de Adelante Andalucía reconoció la tardanza y debilidad de los decretos, aunque los consideró necesarios. El rechazo podría llevar a una huelga general, con Compromís dispuesto a apoyarla.

Mientras las calles españolas claman por el derecho a la vivienda, la política española sigue debatiendo en posturas alejadas sobre lo ocurrido este viernes en el Congreso de los Diputados, donde PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos del Gobierno.

Para los 'populares', la votación fue el retrato y el final definitivos de la legislatura. "La vivienda es el símbolo del fracaso de este Gobierno", ha llegado a afirmar Alberto Núñez Feijóo este sábado.

Dos votaciones fallidas, dos decretos fracasados. El protagonista de los mismos fue Junts, que a través de Míriam Nogueras reitera que su formación es la única que tiene una propuesta alternativa: "La única propuesta que hay sobre la mesa es la de un partido catalán independentista que es Junts per Catalunya".

Mientras tanto, desde el Gobierno recalcan que Junts votó en contra de miles de personas que también les votan a ellos. "Ayer las derechas de este país dieron la espalda a sus representados", ha señalado Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Miles de personas que llevan días reivindicando sus derechos de una forma que no termina de gustar en el Partido Popular. "La vivienda no se arregla ni con pancartas, ni con protestas ni con tiendas de campaña del Decathlon. ¿Sabéis cómo se arregla el problema de la vivienda en España? Desahuciando al Gobierno del Palacio de la Moncloa", ha comentado su secretario general, Miguel Tellado.

Pero es que las votaciones de estos decretos no eran unas votaciones cualquiera. Incluso partidos de la izquierda reconocen que llegan tarde. "Tardísimo y además ha llegado con unos decretos blandísimos, que por supuesto eran parches que había que apoyar", ha dicho este sábado desde una manifestación José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía.

Pero que son tremendamente necesarios. Y su rechazo podría desembocar en una huelga general. Una que, por ejemplo, Compromís apoyaría.

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