La nueva mentira de Mazón que complica mucho su futuro: el president, contra las cuerdas

El contexto El vídeo que le habría mostrado la periodista Maribel Vilaplana durante su comida en El Ventorro sobre la situación en Utiel tiene al president entre la espada y la pared.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, enfrenta una nueva controversia relacionada con su gestión durante la tragedia de la DANA del 29 de octubre, que dejó 228 muertos en Valencia. Según 'Levante-EMV', la periodista Maribel Vilaplana le mostró un vídeo sobre la situación en Utiel durante una comida en las horas críticas. A pesar de verlo, Mazón no se trasladó al CECOPI hasta casi tres horas después. La Generalitat desmintió esta versión, pero el incidente ha generado un intenso escrutinio sobre Mazón, quien podría estar considerando dimitir y convocar elecciones anticipadas, lo que le permitiría asegurar un sueldo de expresidente. Su futuro político y judicial está en juego, ya que perder el aforamiento podría llevarlo a enfrentar cargos por la tragedia.

Es una nueva versión contra Carlos Mazón. Una que contradice las muchas que ha dado el president de la Generalitat durante el día de la DANA. Durante la tragedia del 29 de octubre, en unas riadas que causaron la muerte de 228 personas en Valencia. Es ese supuesto vídeo que la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió en las horas críticas del día, le habría enseñado sobre la situación en Utiel y del que informó 'Levante-EMV'.

Del que informó el periodista Francesc Arabí y que sería el mismo vídeo que À Punt llevó en su informativo del mediodía. El mismo que compartieron en sus redes sociales. El mismo que ha provocado un estallido total en la figura que rodea a Carlos Mazón.

"Después de recibirlo por Whatsapp, la periodista se lo enseñó al president sobre las 17:40", afirmaba el periodista de 'Levante-EMV'.

Pese al supuesto visionado de las imágenes y de haber hablado hasta tres veces con Salomé Pradas entre las 18:16 y las 18:30, Mazón no abandonó la comida hasta alrededor de las 18:45, como reconoció la periodista en su carta abierta al público, y no llegó al CECOPI hasta las 20:28, casi tres horas después de haber visto supuestamente esas imágenes.

La Generalitat Valenciana, en cuanto se enteró de esta información del medio levantino, tardó apenas unos minutos en desmentirlo todo. En desmentir un nuevo giro que ponía en peligro la continuidad del president.

Que puso además en el foco a Maribel Vilaplana, quien en su carta abierta hace dos meses aseguró no ser consciente de la situación hasta que llegó a su casa. "En el momento en que me marché de la reunión no era consciente de la gravedad de lo que sucedía en otras localidades valencianas", compartió.

Todo, a escasas horas de su visita a los juzgados de Catarroja. De su comparecencia ante la jueza que investiga la tragedia de la DANA. Su nombre acaparaba portadas y no solo por la exclusiva del Levante. También por otra información de Las Provincias. También por haber tenido que ir al hospital por una crisis severa de ansiedad.

Las miradas están pendientes de lo que tenga que decirle a la magistrada. Está obligada a decir la verdad, y en el auto de la jueza su nombre aparece marcado en rojo como la persona que más información puede aportar sobre la implicación del president en los hechos del 29 de octubre.

Sobre la implicación del aún president. Según ha podido saber laSexta, Mazón se está planteando dimitir anunciando elecciones anticipadas en vez de dejar a un interino en el cargo. Perdería el aforamiento, pero se podría asegurar 15 años de sueldo de expresidente en caso de que se dé por terminada la legislatura, tal y como recoge el Estatut.

Son horas clave para el futuro político y judicial de Mazón. En cuanto a lo primero, el president parece saber que no tiene más opción que la de marcharse tras un año aferrado al cargo; en cuanto a lo segundo, perder el aforamiento le puede llevar al banquillo de los acusados por la tragedia de la DANA.

