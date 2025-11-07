Aznar y Rajoy critican a Sánchez por gobernar sin Presupuestos: "Es un Gobierno al margen de la ley"

¿Qué están diciendo? Rajoy recuerda a Sánchez sus reproches cuando aún estaba en la oposición. "Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin frenos", decía el actual presidente en 2018.

Pedro Sánchez ha decidido agotar la legislatura, independientemente de si se aprueban nuevos presupuestos. El Gobierno ha prorrogado los presupuestos de 2023 durante dos años y planea presentar nuevos para 2026. Sánchez ha afirmado que, con o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará su hoja de ruta hasta 2027. Esta postura ha generado críticas de la oposición, especialmente de los expresidentes del Partido Popular. José María Aznar ha calificado la situación como "al margen de la ley", mientras que Mariano Rajoy ha recordado las críticas pasadas de Sánchez sobre la importancia de aprobar presupuestos, subrayando la necesidad de cumplir con esta obligación gubernamental.

Pedro Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura con o sin presupuestos. El Gobierno ha prorrogado los presupuestos de 2023 durante dos años y el presidente ha afirmado que presentará unos nuevos para 2026. Sin embargo, ha asegurado este viernes que, se aprueben o no, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta 2027".

Esta decisión ha sido muy criticada por la oposición y los expresidentes del Partido Popular no han dudado en dar su opinión. Para José María Aznar (1996-2004), Sánchez no puede seguir gobernando si actualizar los Presupuestos Generales del Estado y se encuentra ya "al margen de la ley".

"La cuestión de confianza es la respuesta lógica en una monarquía parlamentaria. Si se niega uno a convocarla o pedirla, está saliéndose fuera de las normas. Si además de eso, se niega la confianza y no se convocan elecciones, se está situando al margen de las normas constitucionales", ha declarado este viernes.

Otro expresidente, Mariano Rajoy (2011-2018), que fue cesado del Gobierno en una moción impulsada por Sánchez, ha tirado de hemeroteca y le ha recordado sus críticas cuando él gobernaba y no renovó los presupuestos.

"Aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin frenos", decía Sánchez en febrero de 2018.

"A mí me reprochó el actual presidente que no había aprobado los presupuestos en una ocasión y es verdad, pero los aprobamos a los tres meses. Para dar lecciones hay que estar muy seguro, si no, lo mejor es callarse", ha apuntado Rajoy.

