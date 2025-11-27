José Muñoz (PSPV) califica a Pérez Llorca como el "encubridor y testaferro" de Mazón: "Viene a seguir tapando las vergüenzas"

¿Qué ha dicho? El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes ha advertido a Pérez Llorca que pasará a la historia como la primera persona que hizo que Abascal "gobernara en una comunidad autónoma".

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, se ha mostrado muy duro con Juanfran Pérez Llorca durante el debate de investidura, tachándole de ser el "testaferro y encubridor" de Carlos Mazón.

"Nunca el número 2 ha venido a limpiar nada. Viene a seguir tapando las vergüenzas y las mentiras", ha asegurado, acusándole de presentarse como alcalde pero ser en realidad un "empresario con traje de alcalde asesorado por condenados de la Gürtel".

El portavoz del PSPV ha lamentado que Pérez Llorca, durante su discurso, se haya dedicado a repetir lo que "le ha marcado" la extrema derecha. "No deja de ser uno más de ellos", ha destacado, acusándole de estar intentando aferrarse al poder a costa de "todos los valencianos y valencianas".

"No somos los conejillos de indias de nadie. Estamos hartos de las cinco leyes que aprobaron y que acabaron con la pluralidad, la transparencia o la agencia antifraude", ha señalado, dejando claro que no están dispuestos a "seguir aguantando".

Un momento que ha aprovechado para advertirle al candidato del PP a sustituir a Carlos Mazón, que se va a convertir en la primera persona en hacer posible que Abascal "mande en una comunidad autónoma".

"Ellos quiere el caos, acabar con todo para luego ser los salvadores. Están dejando que caigan", le ha asegurado.

Noticia pendiente de ampliación.