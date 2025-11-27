La UCO encuentra armas, obras de arte y dinero en los registros del caso mascarillas en Almería

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en una imagen de archivo.

Los detalles Los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora" en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la Diputación.

La Diputación de Almería está bajo escrutinio debido al caso mascarillas, que investiga presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. La operación de la Guardia Civil ha revelado un arsenal irregular, dinero en efectivo, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas. En el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente, se encontró una pistola detonadora, mientras que en las oficinas de GESA Andalucía 2004 S.L. se hallaron cinco escopetas. El expresidente Javier Aureliano García tenía una escultura de Antonio López en su garaje. Además, se incautaron grandes sumas de dinero y tecnología avanzada, reflejando el elevado nivel de vida de los implicados.

La Diputación de Almería se encuentra en el foco mediático tras explotar el caso mascarillas, en el que se investigan presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia. Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

De esta manera, el informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Por su parte, el exregidor, suspendido de militancia por el PP, presentaba este martes su dimisión tras su inclusión en la segunda fase del caso mascarillas, en la que fue detenido junto a su hijo una semana antes por presuntas mordidas en adjudicaciones de obras públicas.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

Una escultura y una anotación

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada 'La mujer del Almanzora', cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

Asimismo, el dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

En las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.