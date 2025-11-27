De "la inmigración es un problema" a "el tiempo ha dado la razón a Vox": las soflamas racistas de Pérez Llorca en su investidura

Los detalles El candidato del PP ha hecho referencia durante su discurso a la inmigración, asegurando que se trata de un "problema real". "Un reparto injusto de menores no es solidaridad, es chantaje".

Juanfran Pérez Llorca ha expresado su postura crítica sobre la migración durante un debate en Les Corts, calificándola como un "problema real" y abogando por un enfoque sereno y controlado para abordar la inmigración irregular. Ha propuesto medidas para garantizar la seguridad y convivencia, destacando que los servicios están al límite y requieren refuerzos. Llorca también ha rechazado el reparto de menores migrantes no acompañados, sugiriendo su retorno a sus países de origen. Además, ha mostrado su rechazo al Pacto Verde Europeo, argumentando que impone cargas al sector primario español, y ha abogado por un marco más realista y justo para los agricultores, ganaderos y pescadores. Se ha comprometido a defender el sector primario frente a las imposiciones de Bruselas, buscando eliminar cargas innecesarias y promover la calidad de los productos valencianos.

Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado muy duro con la migración durante su debate en Les Corts, tachándola como un "problema real" que está en "todas las ciudades y todas las comunidades".

"Decir que la inmigración es un reto complejo al cual se enfrentan los barrios y las localidades no es condenar a todos los inmigrantes", ha asegurado, explicando que cree que hay que afrontar este reto "sin frivolidades, con serenidad y sin ruido".

Durante su discurso, ha propuesto buscar líneas que garanticen "la seguridad, la convivencia y el control real" de la inmigración irregular "que alimenta las mafias".

De esta forma, ha destacado que el tiempo "ha dado la razón a Vox" cuando en 2024 abandonó el Consell pidiendo un "debate sereno" sobre este asunto, y es que ha recalcado que no se trata de señalar a nadie, se trata de constatar que los servicios están "al límite" y se necesita de refuerzos y coordinación.

Llorca ha abogado por no tener "miedo a conocer los datos de origen de los que cometen los delitos" y ha recordado que esto ahora ya lo hace la Policía autonómica del País Vasco y esta semana misma lo anunciaron también los Mossos d'Esquadra.

"¿Por qué ahí la izquierda calla?", se ha preguntado. "¿Por qué aquí nos han acusado de racismo cuando lo hemos planteado y ahora callan cuando se hace en Cataluña y en el País Vasco? Porque allí gobiernan ellos", se ha respondido.

"Basta ya de tanta hipocresía", ha pedido, defendiendo que "la transparencia es esencial" y que "solo con la información completa podemos adoptar medidas proporcionadas".

El dirigente popular ha ratificado su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados y ha abogado por retornarlos a sus países de origen con sus familias, señalando que defender "la convivencia, la seguridad y la perseverancia de la identidad no es ser racista ni alarmista". "Un reparto injusto de menores no es solidaridad, es chantaje", ha destacado.

Muestra su rechazo al Pacto Verde

Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca, ha explicitado su rechazo al Pacto Verde Europeo y al cierre de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) durante su discurso de investidura en Les Corts.

Sobre el Pacto Verde Europeo, cuyo rechazo es una de las condiciones de Vox para apoyar su investidura, Llorca ha sostenido que "tal y como está planteado por élites europeas" supone una "amenaza" para los agricultores, ganaderos y pescadores y les deja "en un callejón sin salida".

Según ha argumentado, este pacto ha "fracasado" en su desarrollo al suponer "más cargas que soluciones" para el sector primario, que ha asegurado que es "unánime" al exigir una mayor viabilidad para las explotaciones: "Nos jugamos el futuro de un sector que hoy lucha por sobrevivir".

Ha criticado que Bruselas imponga "exigencias y controles" al campo español mientras permite entrar "productos de terceros países que no cumplen ni de lejos con los mismos estándares". "Eso no es ecologismo ni justicia climática", ha recalcado.

Por contra, ha asegurado que el Consell que aspira a presidir exigirá a la UE "un marco realista y mediterráneo", sin "privilegios" pero con "igualdad real" con una política justa de aranceles basada en "el sentido común".

Se ha comprometido a "defender al sector primario frente a las imposiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites ecologistas europeas quieren convertir en un dogma, mientras abren la puerta a naranjas de terceros países en vez poner en valor la calidad excepcional de la naranja valenciana".

Es por eso que, al igual que acordaron PP y Vox en los presupuestos de la Generalitat para 2025, pretende "eliminar todas las cargas derivadas del Pacto Verde Europeo que no aportan nada y condicionan al sector", junto a "una política firme contra los aranceles que discriminan nuestros productos".

Paralelamente, ha apostado por "hacer del campo valenciano un sector estratégico de verdad", con más inversión, apoyo tecnológico, innovación "y una presencia sólida en Madrid y Bruselas". "Lo que estoy pidiendo es rigor y sentido común, nada más", ha resumido.

