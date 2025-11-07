La revelación de Miguel Sebastián como economista: "Desde un punto de vista económico, es mejor que no haya nuevos Presupuestos"

El profesor de Economía asegura que es posible gobernar y seguir adelante con la legislatura aunque no haya nuevos Presupuestos, y explica además por qué, en este caso, es mejor que no los haya. En el vídeo, los detalles.

El profesor de economía Miguel Sebastián asegura en Al Rojo Vivo que es posible gobernar y seguir adelante con la legislatura aunque no haya Presupuestos, mejor dicho, aunque no haya Presupuestos; mejor dicho, aunque no haya nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Es decir, "en EEUU la frase de no hay Presupeustos es verdad en EEUU, literlamente se cierra la Administración, pero aquí, en España, no es verdad, porque siempre hay Presupuestos, porque éstos se prorrogan y por eso siempre hay", explica Sebastián.

En este caso, añade el profesor, es "bastante especial" porque "los últimos Presupuestos aprobados eran tan expansivos que el Gobierno puede tirar con ellos como ha hecho en los últimos años y hacer transvase de cuentas entre los diferentes ministerios e ir acomodando las necesidades de gasto", explica el profesor, haciendo a continuación una importante revelación:

"Desde el punto de vista económico, es mejor que no haya nuevos Presupuestos, porque, si los hubiera, vendrían del resultado de un acuerdo con muchísimos grupos y habría un aumento tan brutal del gasto que es lo último que necesita la economía española en estos momentos. Tenemos una economía bastante recalentada (se nota en muchas variables) y unos Presupuestos más expansivos serían perjudiciales", expone Sebastián, concluyendo que, "como economista", prefiere que "no haya nuevos Presupuestos".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención así como el análisis político de la ruptura de Junts con el Gobierno de España.

