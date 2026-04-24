Mouliaá, de baja por un cuadro "ansioso-depresivo", no acude a declarar por la querella de Errejón por "difamación"

Los detalles La actriz no ha acudido a declarar ante el juez porque está de baja. Mouliaá "presenta un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática", según su abogada, que le ha provocado su "incapacidad temporal".

Íñigo Errejón, exdiputado de Sumar, ha solicitado que la justicia haga responder a Elisa Mouliaá por presuntas mentiras y difamaciones, después de que la actriz no se presentara por segunda vez a declarar ante el juez por la querella interpuesta por Errejón. La abogada de Mouliaá argumenta que la actriz está de baja por un cuadro ansioso-depresivo y que no debería coincidir con Errejón, investigado por presunta agresión sexual contra ella. Mouliaá ha cambiado de representación legal y su abogada ha pedido el archivo del caso, argumentando victimización secundaria. Errejón busca poner fin a las acusaciones y ha solicitado una indemnización si Mouliaá no se retracta.

El exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido que "la justicia" haga a Elisa Mouliaá "responder por tantas mentiras y tantas difamaciones", en el día en que la actriz no ha acudido por segunda vez a declarar ante el juez por la querella que presentó el expolítico contra ella por presuntas calumnias.

Así lo ha solicitado Errejón en declaraciones a los periodistas a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde el juez Arturo Zamarriego ha citado a ambos por tercera vez en este procedimiento, ya que las otras dos declaraciones fueron suspendidas.

"Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha afirmado Errejón, que ha criticado que la actriz no haya acudido nuevamente al juzgado después de que decidiera "hace un mes que no se iba a presentar".

Errejón se querelló contra Mouliaá al considerar que le acusó de extorsionar a testigos en la causa en la que se investiga al exdiputado por presunta agresión sexual contra ella.

Según ha confirmado la abogada de Mouliaá, la actriz no ha acudido finalmente a prestar declaración ante el juez al encontrarse de baja, asegurando, además, que Mouliaá no debería coincidir con Errejón, investigado por una presunta agresión sexual contra ella, puesto que eso constituye una forma de violencia institucional.

En este procedimiento, paralelo a la investigación judicial de la presunta agresión sexual, Mouliaá ha cambiado su representación legal del abogado Alfredo Arrién a la letrada Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de esta causa.

La resolución recurrida acuerda mantener la práctica de la declaración de la querellada pese a encontrarse pendiente de resolución la solicitud de sobreseimiento y archivo interesada por esta parte.

En un escrito, la letrada de Mouliaá en esta causa argumenta que solicitó la medida cautelarísima de suspensión "inmediata" de la declaración aduciendo que la práctica de la misma, así como la continuación del procedimiento, "carecen de justificación material" por la "reiteración" de los hechos investigados".

"En este marco, la actuación recurrida adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente jurídico, configurándose como un supuesto de victimización secundaria, en el que la denunciante se ve obligada a afrontar un procedimiento paralelo derivado de los mismos hechos", añade.

Además, la abogada explica que Mouliaá "presenta un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática", lo que ha provocado su "incapacidad temporal" por un plazo estimado de 49 días.

"En consecuencia, la comparecencia no solo es improcedente, sino que debe considerarse médicamente desaconsejada y materialmente imposible sin riesgo grave para su salud", agrega.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X', difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.

El exdiputado de Sumar señaló a la entrada de los tribunales de instancia el día de la segunda citación que no iba a "defenderse", sino a "poner un límite a las difamaciones y a las calumnias". "La verdad se tiene que abrir camino en primer lugar en las instituciones de justicia", aseguró.