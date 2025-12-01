El Gobierno reacciona a la entrevista de Salomé Pradas en Salvados: "Es una consejera a imagen y semejanza de quien la nombró"

El contexto El ministro de Transportes, Óscar Puente, critica que la exconsellera "ha mentido siempre de forma distinta en cada ocasión". El alcalde de Cullera, a quien Pradas menciona en la entrevista, cree que la consellera "iba bastante perdida" el día de la DANA.

La entrevista de Gonzo a Salomé Pradas en Salvados ha desencadenado reacciones políticas por parte del Gobierno central. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en su cuenta de X ha criticado que Pradas demostrase ser "una consejera a imagen y semejanza de quien la nombró", aludiendo a Carlos Mazón.

"Lo único que hemos sacado en claro hoy es que en la tele, en el juzgado y en sus declaraciones públicas tras la DANA ha mentido siempre de forma distinta en cada ocasión", escribe el ministro en redes sociales.

En su entrevista, Salomé Pradas escucha las palabras del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, cuando contó en Salvados el "tono dicharachero" con el que le llamó Carlos Mazón el día de la DANA, cuando le invitó a que apuntase su número personal para "cualquier cosa" que necesitase.

Precisamente el alcalde ha escrito un mensaje en sus redes sociales en el que añade que el tono que tenía Mazón en esa llamada "no fue ni de emergencia ni de preocupación". "No teníamos president y la consellera iba bastante perdida. En Cullera desemboca el Júcar, el Magro lo hace en Algemesí, obvio que se juntan las aguas, pero hay que hablar con más propiedad", asegura Mayor en su cuenta de X.

El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, denuncia que Pradas "miente de forma reiterada" y cree que Carlos Mazón "queda en una posición insostenible para el PP", según recoge en su cuenta de X. "El perdón a las víctimas sólo empezará a ser mínimamente creíble si le obligan a renunciar al acta de diputado, al aforamiento e ir a declarar al Juzgado", sentencia.

La diputada socialista de Les Corts Alicia Andújar critica que Pradas no se haya enterado "de que ella era la directora del Plan" un año después de la DANA. "O miente o sigue ignorando cuáles eran sus competencias. Resultado: 229 personas ahogadas", asegura en su cuenta de X.

