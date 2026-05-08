Mónica García asegura que todos los extranjeros del crucero del brote de hantavirus serán repatriados, incluso con síntomas

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad explica que si los pasajeros no necesitan atención médica urgente, e "independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente", aunque ha añadido que no es momento de "introducir incertidumbres, miedos o un debate político estéril".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación de pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará a Canarias. Ha afirmado que todos los extranjeros serán repatriados, incluso si presentan síntomas, siempre que no requieran atención médica urgente. García ha subrayado que la operación cuenta con la confianza de la OMS y que España tiene dispositivos de salud ejemplares. El crucero fondeará en Granadilla de Abona, donde se realizarán controles sanitarios antes de tomar decisiones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Canarias y ha asegurado que todos los extranjeros serán repatriados a sus países, incluso si son sintomáticos. Si no necesitan atención médica urgente, e "independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente", ha dicho la ministra en una entrevista en RNE en la que ha subrayado que ahora no es el momento "de introducir incertidumbres, miedos o un debate político estéril".

"Entiendo que el Partido Popular esté a otras cosas, pero nosotros desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", ha zanjado respecto a las quejas del PP por la falta de información por parte del Gobierno.

García ha respondido que "por supuesto" irá a comparecer, como ha pedido el PP, para "dar todas las explicaciones" de todas las decisiones que se han ido tomando y cuál ha sido su fundamento, pero ha querido insistir en que si la OMS ha confiado en España para esta operación es porque "tenemos unos dispositivos de salud pública y unos dispositivos de sanidad que son absolutamente ejemplares".

La ministra de Sanidad ha asegurado que el dispositivo "inédito" que España está coordinando para la acogida del barco, que llegará a Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, a mediodía del domingo y que implica a otros 22 países, cuenta "con las garantías necesarias".

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"Tenemos que valorar todos los escenarios posibles que se nos vayan presentando, y por eso necesitamos la máxima coordinación y la máxima lealtad", ha apelado. No obstante, y dado el tiempo transcurrido, ha opinado que el riesgo de que se presenten nuevas infecciones a bordo "es cada vez más bajo".

Vuelve a apelar al "sentido común"

Con todo, cuando se acerque el buque al puerto de Granadilla, donde no atracará, sino que fondeará, los cruceristas y tripulantes serán sometidos a un control a través de Sanidad Exterior y el Centro de Control Europeo y "en función de eso se tomarán las decisiones".

Sanidad ha contactado con los españoles y sus familiares para irles "informando puntualmente" del operativo; los 14, ha reiterado, "están bien" y con "muchísimas ganas de llegar a España". Mónica García ha vuelto a apelar al "sentido común" y la responsabilidad de los españoles, de los que no duda aceptarán someterse a una cuarentena en el Gómez Ulla pero, si no, España cuenta con las herramientas legales para obligarles.

"Confiamos plenamente en que ellos son los primeros interesados, después además de lo que han vivido en el barco, en que hagamos una muy buena evaluación y un seguimiento estrecho de su situación", ha concluido.

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