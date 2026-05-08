"No somos magos": la respuesta del director de Salud Pública a la salida de pasajeros de Tenerife

¿Por qué es importante? "La verdad es que cuando llegue el barco, que no tenemos una hora exacta, tenemos pensado al mediodía, pero puede adelantarse o retrasarse un poco, en ese momento activaremos todos los mecanismos, pero también en función de las circunstancias que nos encontremos las horas se pueden modificar", ha detallado Pedro Gullón.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, explicó que el desembarco de pasajeros del crucero en Tenerife dependerá de la disponibilidad de aviones para su traslado, asegurando que no saldrán del barco hasta que esté listo el transporte. Confirmó que no habrá positivos de hantavirus durante el viaje, ya que no se pueden realizar pruebas a bordo, aunque podrían aparecer síntomas. En tal caso, se brindará asistencia médica según la gravedad, con posibilidad de aislamiento. Gullón destacó la diferencia entre fondear y atracar, ya que influye en la logística de desembarco. El movimiento de pasajeros dependerá de diversas circunstancias, con posibilidad de salida el domingo o lunes.

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha señalado este jueves, al explicar el recorrido de los pasajeros del crucero tras fondear en Tenerife, que "dependerá de los aviones que estén mandando o si en algún caso, algún avión de los que manda su país tiene algún sitio de recogida para otras personas, eso ya no es responsabilidad nuestra", ha apuntado.

"En todo caso, las personas no saldrán del barco hasta que no esté el avión de marcha disponible, es decir, no estarán rondando por el puerto ni estarán rondando por el aeropuerto. Las personas saldrán del barco exclusivamente cuando está disponible", ha agregado en el Especial Sexta Noticia: Alerta Hantavirus tras confirmar que pasarán entre 10 y 12 minutos en suelo español.

Así, ha señalado que, en ningún caso, en los días que el crucero tarde en llegar hasta la costa tinerfeña, habrá positivos confirmados, dado que "no existe ninguna forma de hacer test de antivirus en un barco". "En todo caso podría darse personas con síntomas, no confirmados en ningún caso, dentro del barco". "En el caso de que haya personas con síntomas, dependerá de qué tipo de síntomas estén teniendo, y en qué condición se encuentren. Desde España vamos a dar asistencia médica a todas las personas que lo necesiten en función de las características que tengan", ha asegurado.

En este supuesto, esta hipotética asistencia a personas sintomáticas, sería, ha detallado Gullón, en una habitación aislada si están leves o, incluso, "podría ser en unas unidades de alto aislamiento que tenemos disponibles en nuestro país". "Si se trata de personas con síntomas extremadamente débiles, estamos avisando a todos los países que van a mandar un barco, que estén preparados para también mandar aviones preparados para tratar medicamento a las personas", ha aclarado.

"Como tenemos contacto con el barco, y como tenemos noticias de los manifiestos que nos manda el barco con respecto a las personas que tienen síntomas, hace poco hemos recibido el de este día que no hay ninguna persona con síntomas, estamos hablando con el resto de países, por si fuese necesario que repatriasen a las personas con síntomas leves", ha manifestado.

Sobre si la diferencia entre fondear y atracar, el director general de Salud Pública ha detallado que "en términos de riesgo de salud pública modifica la logística respecto a la bajada". "Un barco que atraca está parándose en el puerto directamente y las personas bajan directamente. Un barco que fondea tiene que tener una logística respecto a las lanchas que tienen que ir y venir para llevar a las personas".

Sobre cuándo comenzarán a moverse los pasajeros una vez llegue el barco, Gullón ha respondido: "No somos magos". "La verdad es que cuando llegue el barco, que no tenemos una hora exacta, tenemos pensado al mediodía, pero puede adelantarse o retrasarse un poco, en ese momento activaremos todos los mecanismos, pero también en función de las circunstancias que nos encontremos las horas se pueden modificar, si todo sale extremadamente bien, podríamos estar hablando que hay personas que pueden salir en sus aviones el mismo domingo. Y si no será a partir del lunes por la mañana".

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