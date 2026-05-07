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Así está actuando la OMS en el crucero con hantavirus: "Los camarotes están desinfectados y se está vigilando a los pasajeros"

Los detalles Graziella Almendral, en el especial laSexta Noticias: alerta hantavirus, ha desvelado cómo está siendo el trabajo de los sanitarios a bordo del crucero. Ha trasladado un mensaje tranquilizador: "Las personas no presentan síntomas".

OMSTREl trabajo de la OMS en el crucero con hantavirus
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Graziella Almendral, de 'Indagando TV', ha estado en el especial de laSexta Noticias: alerta hantavirus. En sus palabras, ha hablado del trabajo médico que están realizando los galenos que están en el MV Hondius, el barco en el que se ha desatado un brote de una enfermedad que ha acabado con la vida de tres personas.

"Han subido un técnico de la OMS, dos médicos de Países Bajos y un especialista en enfermedades infecciosas del Centro Europeo del Control de Enfermedades, que en este caso es nuestra referencia", ha expresado.

Sobre el trabajo y el estado de los pasajeros, ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Se están vigilando los síntomas para que estén bien. Los camarotes han sido desinfectados y están aislados, recibiendo comida y con sus necesidades cubiertas".

"La vigilancia se está produciendo ya, al igual que el diseño del desembarco. El crucero se está preparando para llegar a puerto y que no haya ningún problema", ha comentado.

En ese sentido, ha resaltado que las personas "no presentan síntomas" y que están siendo "vigiladas y atendidas por un equipo médico especializado": "La OMS está actuando como paraguas y los países se están implicando".

El navío tiene previsto llegar a la costas de Tenerife para fondear cerca del puerto de Granadilla, donde los pasajeros llegarán en lanchas a tierra para ser trasladados al aeropuerto. Este traslado se realizará cuando los aviones de sus países de origen lleguen a la isla.

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