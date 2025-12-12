La inflación baja una décima en noviembre y se sitúa en el 3% por los precios de la electricidad

Imagen de archivo de un poste de la electricidad

Los detalles El INE ha confirmado una bajada de la inflación general mientras que la subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, ha subido una décima y es del 2,6%.

El Instituto Nacional de Estadística ha informado que la inflación general de noviembre se sitúa en el 3%, una décima menos que el mismo mes del año anterior, confirmando las previsiones previas. Esta cifra se debe principalmente a la evolución de los precios de la electricidad, mientras que los alimentos, bebidas no alcohólicas, carburantes y paquetes turísticos han contribuido al alza. La inflación subyacente interanual, que excluye energía y alimentos no elaborados, alcanza el 2,6%, su nivel más alto desde diciembre de 2024. En cuanto a los precios, el IPC subió un 0,2% en noviembre, cinco décimas menos que en octubre.

Este descenso de una décima en el penúltimo mes del año rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrase en su nivel más alto en 16 meses.

Este valor es el más alto en este sentido desde el pasado mes de diciembre de 2024, cuando se situó en la misma cifra.

Un mes en el que se registró un IPC del 3,1%, una décima superior a la registrada en el mes de septiembre. La subida se explicó entonces por la electricidad, por los vuelos internacionales y por el transporte en tren que se compensaron, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

