Ahora

Situación económica

La inflación baja una décima en noviembre y se sitúa en el 3% por los precios de la electricidad

Los detalles El INE ha confirmado una bajada de la inflación general mientras que la subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, ha subido una décima y es del 2,6%.

Imagen de archivo de un poste de la electricidadImagen de archivo de un poste de la electricidadAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que la inflación general de noviembre es del 3%, bajando una décima con respecto a los datos del mes del año anterior. Se confirman así los números que el propio INE avanzó a finales del pasado mes.

Según indican, esta tasa del IPC se debe a la evolución de los precios de la electricidad, mientras que han contribuido a la subida los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos.

Este descenso de una décima en el penúltimo mes del año rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrase en su nivel más alto en 16 meses.

Por su parte, la inflación subyacente interanual, que excluye a la energía y a los alimentos no elaborados, se sitúa en el 2,6% y es una décima superior a la tasa de octubre.

Este valor es el más alto en este sentido desde el pasado mes de diciembre de 2024, cuando se situó en la misma cifra.

En cuanto a los precios, el INE avanzó a finales del mes pasado una subida del IPC del 0,2%, cinco décimas menos del aumento de octubre.

Un mes en el que se registró un IPC del 3,1%, una décima superior a la registrada en el mes de septiembre. La subida se explicó entonces por la electricidad, por los vuelos internacionales y por el transporte en tren que se compensaron, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  2. Dimite el miembro de la Ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo en pleno 'Me too' de las filas socialistas
  3. Un "desgarrador" 'Me Too', corrupción y debilidad parlamentaria: el PSOE de Sánchez, en sus horas más bajas antes de cerrar el año
  4. Hiperactividad judicial y casi una veintena de registros por el nuevo caso Leire Díez: ya son seis empresas investigadas y tres detenidos
  5. Zelenski envía su contrapropuesta a Trump y por primera vez abre la puerta a un referéndum sobre la cesión de territorios
  6. Mareos, vómitos y desmayos sin origen conocido: así viven los trabajadores de la planta cero del Hospital de Toledo