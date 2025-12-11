Incomodidad entre los socios de Sánchez por las 'no respuestas' de Moncloa ante la presunta corrupción y los casos de acoso

Los detalles La apertura de juicio oral por la trama de las mascarillas o la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez, han ocupado las preguntas dirigidas a miembros del Gobierno este jueves, que han sido respondidas con silencios o desvinculación total.

El Partido Socialista ha adoptado una postura de silencio o desvinculación frente a los casos de corrupción y denuncias por actitudes machistas que afectan a figuras como Paco Salazar y Antonio Navarro. La detención de Leire Díez ha intensificado la incomodidad. Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, afirmó que el partido ha expulsado a Díez. Desde Sumar, Yolanda Díaz pide medidas contra la corrupción. Elena Valenciano insta a una mayor contundencia frente al acoso sexual, apoyo respaldado por Andrea Fernández. Estas preocupaciones resuenan también entre sus socios de Gobierno, con Maribel Vaquero del PNV llamando a la calma.

Silencio o desvinculación. Esa parece ser la línea escogida desde las filas socialistas para hablar de los casos de corrupción como el 'caso Koldo' o las denuncias por actitudes machistas como las de Paco Salazar o Antonio Navarro en unos temas que parecen incomodar a la izquierda en general y que están empezando a hacer alzar la voz a socialistas veteranos.

Especialmente se ha visto este jueves tras conocer la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Algunos ministros, como Ángel Víctor Torres, han preferido no hablar. Otras figuras socialistas, como Patxi López o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis han preferido desvincularse de ella.

Y los que sí la reconocen afirman que no tienen miedo de lo que pueda manifestar cuando ella decía que representaba a los socialistas. "El Partido Socialista ha expulsado a esta señora de la militancia. Por lo tanto, como partido no tenemos nada que decir", ha señalado este jueves Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde sus socios de Sumar exigen medidas para erradicar estas presuntas irregularidades. "Medidas como es la creación de una agenda pública independiente de prevención de la corrupción, medidas por la persecución de los corruptores", ha expresado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Y con esa misma intención de cambio, Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE, les pedía a los hombres de la formación mayor contundencia ante los casos de acoso sexual: "Hay muchas mujeres que en su trabajo sufren acoso. Y el PSOE tiene que dar ejemplo".

Ahora bien, desde el partido, responden. "La carta de Elena es muy acertada, muy ponderada y no puedo estar más de acuerdo con ella", ha afirmado Andrea Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso.

Preocupaciones que han calado a nivel interno, pero también entre sus socios de Gobierno. "Todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa, pero vamos a ir poco a poco. Un poco de serenidad", apuntaba también este jueves Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso.

Una afirmación que hace una llamada a la calma entre tanta zozobra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.