Ahora

Trama de los hidrocarburos

Ábalos envió a Aldama a entregar una carta a Juan Guaidó en la que le ofrecía "el apoyo de las empresas públicas españolas"

Los detalles En la misiva, fechada el 26 de julio de 2019, también sitúa a Aldama como "enlace" para las futuras relaciones.

Carta de José Luis Ábalos a Juan Guaidó.Carta de José Luis Ábalos a Juan Guaidó.laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

José Luis Ábalos envió al empresario Víctor de Aldama a Venezuela en el verano de 2019 para entregar una carta a Juan Guaidó en la que le mostraba su apoyo como presidente encargado de la República y le ofrecía el apoyo de las empresas públicas españolas para la etapa de recuperación que estaba por llegar.

Así consta en una carta fechada el 26 de julio de 2019 y que la UCO de la Guardia Civil encontró en un teléfono móvil de Aldama en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra la trama de fraude del IVA de hidrocarburos en la que presuntamente participaba.

Esa investigación, que se entrelaza con la que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos, fue la que llevó a prisión a Aldama, quien salió en libertad provisional a cambio de colaborar con la Fiscalía.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta este jueves, ubica el comienzo de la relación entre Ábalos y Aldama a más tardar en julio de 2019, si bien los investigadores infieren que debía venir de antes dada la importante responsabilidad que otorgó el ministro al empresario.

En su carta a Guaidó, el ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.

Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país. Por ello, con miras a ese proceso de recuperación, ofrecía el apoyo de las empresas españolas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  2. Dimite el miembro de la Ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo en pleno 'Me too' de las filas socialistas
  3. Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, tercer detenido en la trama de Leire Díez y el expresidente del SEPI
  4. Un sanitario de Torrejón confirma que priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos
  5. Zelenski envía su contrapropuesta a Trump y por primera vez abre la puerta a un referéndum sobre la cesión de territorios
  6. Un alpinista acusado de homicidio tras dejar morir a su pareja en la montaña: apagó el móvil y rechazó el helicóptero de ayuda