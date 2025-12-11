Ábalos envió a Aldama a entregar una carta a Juan Guaidó en la que le ofrecía "el apoyo de las empresas públicas españolas"

Los detalles En la misiva, fechada el 26 de julio de 2019, también sitúa a Aldama como "enlace" para las futuras relaciones.

En el verano de 2019, José Luis Ábalos envió al empresario Víctor de Aldama a Venezuela para entregar una carta a Juan Guaidó, en la que le expresaba su apoyo como presidente encargado y ofrecía la ayuda de empresas públicas españolas para la recuperación del país. Esta carta, fechada el 26 de julio de 2019, fue encontrada por la UCO de la Guardia Civil en el teléfono de Aldama durante una investigación por fraude del IVA de hidrocarburos. La relación entre Ábalos y Aldama, según el informe de la UCO, comenzó al menos en julio de 2019, pero se presume que data de antes.

Esa investigación, que se entrelaza con la que se sigue en otro juzgado de la Audiencia Nacional por presunta corrupción en el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos, fue la que llevó a prisión a Aldama, quien salió en libertad provisional a cambio de colaborar con la Fiscalía.

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta este jueves, ubica el comienzo de la relación entre Ábalos y Aldama a más tardar en julio de 2019, si bien los investigadores infieren que debía venir de antes dada la importante responsabilidad que otorgó el ministro al empresario.

En su carta a Guaidó, el ministro ponía a disposición de Venezuela "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional que puedan necesitar, así como todas las empresas privadas que nosotros podamos recomendar" y designaba a Aldama como persona de enlace en sus relaciones.

Ábalos trasladaba al dirigente venezolano, al que España reconoció como ganador de las elecciones celebradas en 2018 en Venezuela, su reconocimiento y el mayor interés de España por la solución de la crisis "institucional, social y económica" de su país. Por ello, con miras a ese proceso de recuperación, ofrecía el apoyo de las empresas españolas.

