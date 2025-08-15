Cientos de personas protestan en Alaska contra Putin y en apoyo a Ucrania: acusan al presidente ruso de crímenes de guerra

Los detalles Con un mar de banderas ucranianas, el mensaje de los manifestantes es claro: "Necesitamos apoyar a Ucrania", han declarado, al tiempo que han acusado a Putin de "genocidio".

Cientos de manifestantes se han reunido en la base militar de Anchorage para protestar contra Putin. Con un mar de banderas ucranianas, su mensaje es claro: "Necesitamos apoyar a Ucrania". Así, al ritmo de música, han acusado al presidente ruso de "genocidio" y crímenes de guerra, al tiempo que han expresado su apoyo a Ucrania en medio de la invasión.

"Tengo miedo; no tengo esperanza de que esto resuelva nada", ha expresado una manifestante, mientras que otro ha defendido que "sería bueno que Putin reconociera que no va a ganar".

El impacto económico de la cumbre

Sin embargo, el impacto de la cumbre también ha sido económico. En Anchorage, algunos han aprovechado el tirón de este histórico encuentro, y sus tiendas se han llenado de souvenirs en forma de las famosas matrioshka​​s rusas, que se han convertido en todo un éxito de ventas.

"A los chinos y coreanos les gustan mucho las matrioshka​​s, y también les gustan mucho a los europeos, especialmente a los franceses y a los daneses", señala al respecto un dependiente de una tienda de souvenirs de Anchorage. Esa tienda de recuerdos está haciendo, literalmente, el agosto: asegura que venden entre 20 y 30 muñecas al día.

Tampoco han dejado pasar la oportunidad en Moscú, donde las matrioshka​​s son directamente con las caras de los presidente, con un diseño único por una cumbre que podría ser muy recordada.