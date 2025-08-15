Ahora

En la base militar de Anchorage

Cientos de personas protestan en Alaska contra Putin y en apoyo a Ucrania: acusan al presidente ruso de crímenes de guerra

Los detalles Con un mar de banderas ucranianas, el mensaje de los manifestantes es claro: "Necesitamos apoyar a Ucrania", han declarado, al tiempo que han acusado a Putin de "genocidio".

Protesta en Ucrania contra Putin
Cientos de manifestantes se han reunido en la base militar de Anchorage para protestar contra Putin. Con un mar de banderas ucranianas, su mensaje es claro: "Necesitamos apoyar a Ucrania". Así, al ritmo de música, han acusado al presidente ruso de "genocidio" y crímenes de guerra, al tiempo que han expresado su apoyo a Ucrania en medio de la invasión.

"Tengo miedo; no tengo esperanza de que esto resuelva nada", ha expresado una manifestante, mientras que otro ha defendido que "sería bueno que Putin reconociera que no va a ganar".

El impacto económico de la cumbre

Sin embargo, el impacto de la cumbre también ha sido económico. En Anchorage, algunos han aprovechado el tirón de este histórico encuentro, y sus tiendas se han llenado de souvenirs en forma de las famosas matrioshka​​s rusas, que se han convertido en todo un éxito de ventas.

"A los chinos y coreanos les gustan mucho las matrioshka​​s, y también les gustan mucho a los europeos, especialmente a los franceses y a los daneses", señala al respecto un dependiente de una tienda de souvenirs de Anchorage. Esa tienda de recuerdos está haciendo, literalmente, el agosto: asegura que venden entre 20 y 30 muñecas al día.

Tampoco han dejado pasar la oportunidad en Moscú, donde las matrioshka​​s son directamente con las caras de los presidente, con un diseño único por una cumbre que podría ser muy recordada.

