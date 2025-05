Los whatsapps de Sánchez a Ábalos meses después de sustituirle: "He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad"

El periódico 'El Mundo' ha revelado conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en 2023 que muestran una buena relación, incluso después de que Sánchez destituyera a Ábalos como ministro de Transportes en 2021. A pesar de la difícil comunicación inicial sobre su salida del Ejecutivo, donde Ábalos pidió un motivo que no afectara su reputación y Sánchez no pudo proporcionarlo, ambos continuaron su relación. Tras un periodo sin contacto, Sánchez expresó su solidaridad a Ábalos ante rumores infundados en los medios. Con el tiempo, retomaron el contacto, intercambiando mensajes de apoyo y felicitaciones en diversas ocasiones, manteniendo una relación cordial y de mutuo respeto.

El periódico 'El Mundo' ha desvelado unas conversaciones que Pedro Sánchez mantuvo con José Luis Ábalos en 2023 en las que queda reflejada la buena relación que tuvieron ambos, incluso cuando el presidente destituyó a Ábalos como ministro de Transportes.

Fue en 2021 cuando Sánchez destituyó a su por entonces número dos entre una gran remodelación del Gobierno. Pero, como desvelan los mensajes que se enviaron, la relación entre ambos no se rompió. Con el tiempo se enviaron mensajes como: "Siempre he valorado mucho tu criterio político" o "he echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad".

Aun así, no fue agradable comunicarle que no continuaba en el Ejecutivo. "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje ya terminó. No cuento contigo para la nueva etapa", le escribió Sánchez a Ábalos. Ante esto, el por entonces ministro de Transportes le comenta que le parece "razonable que me des un motivo que no ponga en riesgo mi reputación".

"No puedo darte ningún motivo", responde Sánchez, ante lo que Ábalos advierte: "Vas a quedar como un 'killer' y eso no te beneficia (…) la gente va a interpretar que tengo algo oscuro".

Después de esto, ambos pasaron cuatro meses sin mantener ningún tipo de contacto y fue el propio presidente quien rompió el hielo y le escribió a Ábalos. Lo hizo precisamente tras salir a la luz las primeras informaciones en las que vinculaban a Ábalos con prácticas supuestamente delictivas.

"Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios", le escribió Sánchez el 6 de noviembre.

Un mes más tarde, Sánchez volvió a contactar con Ábalos para felicitarle por su cumpleaños el 9 de diciembre. Dos meses más tarde fue el exministro quien felicitó a Sánchez el 28 de febrero.

Tras estos escuetos primeros mensajes, el contacto se fue intensificando. En mayo de 2022, el exnúmero dos de Sánchez aprovechó el debate sobre el espionaje con Pegasus a líderes independentistas catalanes que tuvo lugar en el Congreso para hablarle al jefe del Ejecutivo.

"No se trató de quemar un contenedor o cortar una vía, que en todo caso eran centenares, sino de bloquear el aeropuerto, ocupando una infraestructura crítica en la seguridad nacional e impedir el acceso de trabajadores a las torres de control", escribió. "Sin duda", le contestó el presidente.

Más tarde, el 13 de julio, Ábalos volvió a escribir a Sánchez. En este caso para felicitarle por su intervención en el debate sobre el estado de la Nación. "El Covid no me ha permitido estar presente en el debate pero, obviamente, lo he seguido con detalle. Enhorabuena por tus intervenciones. La forma, el estilo, el contenido y la definición estratégica han sido sobresalientes. Y en cuanto a resultados, que es lo que importa, la recuperación de la iniciativa política, la orientación estratégica y, consecuentemente, el ánimo de la tropa, se han logrado. Abrazo", le comentó. "Gracias, José Luis", respondió Sánchez.

En abril del 2023, Ábalos le compartía "unas breves reflexiones" acerca de las "enormes dificultades y vicisitudes a las que ha tenido que hacer frente el Gobierno" en los años anteriores.

Y así pasaron los meses enviándose varios mensajes entre ellos. En junio de 2023, por ejemplo, Ábalos le felicitó por su entrevista en El Hormiguero. "Magnífico El Hormiguero. El que suponía mayor riesgo se convirtió en el más productivo. Motos se rindió desde el principio y te ha procurado si no la mejor (por la frescura) una de tus mejores entrevistas. Enhorabuena", le escribió. "¡¡¡Gracias!!!", respondió el presidente con tres emoticonos de besos.

Un mes más tarde, tras compartir el exministro una intervención suya en el programa laSexta Xplica creiticando al PP, Sánchez le reconoció que "la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo".